M/V van de dag | Koen De Brabander

De CEO van de voetbalbond, Koen De Brabander, moest vandaag op het matje bij zijn voorzitter Gérard Linard. Die had deze week van de raad van bestuur van de bond een volmacht gekregen om te beslissen over het aanblijven van De Brabander. Er was nog weinig twijfel dat de gewezen bedrijfsrevisor de wacht werd aangezegd.