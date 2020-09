M/V van de week: Visma topvrouw Merete Hverven...

De Noorse CEO van Visma viert de Tourwinst van Primoz Roglic zondag mee.

Eigenlijk houdt ze meer van rotsklimmen, skiën en langlaufen. Maar zoals het er nu naar uitziet, staat Merete Hvervens weekend helemaal in het teken van wielrennen. Als Primoz Roglic zondag als eerste Sloveen ooit over de Parijse Champs Élysées dendert als winnaar van de Tour De France, is dat ook een klein beetje haar verdienste.

Als topvrouw van Visma was Hverven - spreek uit: Werven - begin vorig jaar nauw betrokken bij de beslissing van de Noorse softwarereus Visma om met de Nederlandse supermarktketen Jumbo in zee te gaan als wielersponsor. Door een uitgekiende data-analyse, en met kleppers als Roglic, Wout Van Aert en Tom Dumoulin in de rangen, is Jumbo-Visma in korte tijd uitgegroeid tot een van de succesvolste wielerteams van dit moment. Met de Touroverwinning van Roglic als de voorlopige kroon op het werk.

Cloudsoftware

Door dat doorslaande succes hoeft het niet te verbazen dat de meeste Belgen Visma alleen kennen als wielersponsor. Maar ook buiten de wielerwereld heeft de Noorse groep al een indrukwekkend parcours afgelegd.

Onder impuls van ondernemer Oystein Moan groeide Visma uit tot een gigant in cloudsoftware, die bedrijven en openbare besturen gebruiken voor hun ondersteunende diensten. Ondernemingen schakelen de Visma-technologie in om bijvoorbeeld hun boekhouding te verwerken, of de lonen voor hun personeelsleden te berekenen. Overheden gebruiken de Visma-software onder andere om pensioenen te beheren.

Via een lange reeks overnames werd Visma in 25 jaar een multinational met 11.000 werknemers en vorig jaar 1,5 miljard euro omzet. De hoofdzetel van Visma mag dan wel in Oslo staan, de voorbije jaren richt het bedrijf steeds nadrukkelijker zijn pijlen op de Benelux.

Nederlandse markt

Dat Nederland met een omzet van 350 miljoen euro een belangrijkere markt voor Visma is geworden dan het thuisland, is voor een groot stuk op naam van Hverven te schrijven.

De voorbije jaren groeide Visma in Nederland vooral door er met de regelmaat van de klok kleine softwarespelers over te nemen. Alleen al in 2019 nam de groep acht bedrijfjes over. Hverven, die in 2011 aan boord was gekomen als hr-directeur, zat veelal mee aan de onderhandelingstafel. Onder meer dat sterke trackrecord maakte dat de 42-jarige dochter uit een Noorse zakenfamilie eerder deze lente de fakkel van Moan overnam als CEO.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat Hverven gaat schaven aan de succesformule van Visma. Integendeel, begin augustus namen de Noren nog het Nederlandse boekhoudplatform Yuki over. Daarmee maakte Visma ook zijn debuut op de Belgische markt, want Yuki is hier al sinds 2014 actief. De groep maakt er geen geheim van dat ze overnameprooien zoekt in ons land.

De overnamestrategie van Visma doet sterk denken aan de olievlekstrategie die de Gentse entrepreneur Jonas Dhaenens al enkele jaren met zijn internetdienstenbedrijf team.blue aflegt: een razendsnelle internationale groei via gerichte overnames.

De parallellen tussen Visma en team.blue zijn geen toeval. Bij beide bedrijven speelt de Europese investeringsgroep Hg een belangrijke rol als aandeelhouder. ‘Wat ambitie en gedrevenheid betreft, zijn er zeker vergelijkingen te maken tussen Dhaenens en Hverven’, zegt Joris Van Gool, een partner bij Hg. ‘De twee kennen elkaar ook.’

Dat clouddiensten ‘hot’ zijn - denk aan de stormloop op de aandelen van de Amerikaanse cloudspecialist Snowflake - helpt Hverven haar ambities waar te maken. Bij de recentste kapitaalronde eind augustus werd Visma op 10 miljard euro gewaardeerd.