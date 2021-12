Magnus Carlsen opnieuw wereldkampioen schaken

De Noor Magnus Carlsen (31) heeft in Dubai zijn wereldtitel in het schaken verlengd. Carlsen regeert de sport sinds 2013.

Met winst in het elfde spel bouwde Carlsen een niet meer in te halen voorsprong uit op zijn opponent, de Rus Ian Nepomniachtchi: 7,5 versus 3,5. Het wereldkampioenschap draaide om de beste te zijn in een reeks van 14 partijen. Zoveel spelletjes had Carlsen niet nodig.

De mentale tik kwam voor Nepomniachtchi - kortweg Nepo - al in de zesde partij. Hij verloor die na een ongeziene marathonthriller van 136 zetten en bijna 8 uur spelen, het langste spel ooit in een wereldkampioenschap.

Voor Carlsen is het zijn vijfde wereldtitel op rij sinds 2013. 'Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan', gaf hij mee in eerste reactie. 'Na vijf partijen klikte alles plots en kantelde het in mijn richting.'

Hij schrijft opnieuw een stukje geschiedenis. Op zijn dertiende werd Carlsen de jongste grootmeester ooit. Op zijn 19de was hij de jongste nummer één op de wereldranglijst. Geen enkele schaker bereikte ooit een hogere FIDE-score - 2882 - een cijfer dat de sterkte van een speler aanduidt. En hij is de enige die in hetzelfde jaar tegelijk wereldkampioen klassiek schaken, snelschaken en blitzschaken werd.