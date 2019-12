Makelaar Bayat keert zich in twee jaar 12 miljoen winst uit

Ondanks een gerechtelijk onderzoek heeft de voetbalmakelaar er een financieel boerenjaar op zitten.

Mogi Bayats eenmansbedrijf Creative & Management Group liet in het boekjaar 2018 een operationele winst van 6,3 miljoen euro optekenen. Het omzetcijfer is niet bekend. Het nettoresultaat bedraagt 4,3 miljoen euro, de grootste winst sinds de start van de publicatie van de jaarrekeningen in 2011. Bayat torst wel een forse schuld van 10,5 miljoen euro, tegenover een eigen vermogen van 204.000 euro. Dat zakte in 2017 plots van 5 naar een half miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen zien, terwijl de schuld in datzelfde jaar steeg van 1,8 miljoen naar 11 miljoen euro. Het is onduidelijk wat daar de reden voor is.

Opvallend is dat Bayat zichzelf vorig jaar 4,7 miljoen euro winst uitkeerde. In 2017 ging het in eenzelfde operatie zelfs om 7,7 miljoen euro. Dat bedrag was de 5 miljoen reserve die de vennootschap in de jaren daarvoor opbouwde, plus 2,7 miljoen van de winst van dat jaar. Alles samen keerde Bayat zichzelf sinds 2011 14 miljoen euro uit.

Het gros van zijn activiteiten dateert wel van voor Operatie Zero. In dat grote gerechtelijk onderzoek naar witwassen en corruptie in het voetbal vielen speurders in oktober vorig jaar binnen in zijn villa in het Waalse Lasne. Hij zat toen ook enkele weken in de cel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd.

39 transacties

Het weerhield Bayat er niet van serieus actief te blijven in het voetbal. In het jaar tot april 2019 was hij betrokken bij 39 transacties, blijkt uit gegevens van de voetbalbond. Hij deed onder meer heel wat transfers van Standard-spelers. Hij speelde ook een rol in de contractbesprekingen van Club Brugge-toppers Manu Dennis en Kr├ępin Diatta, laat Club op zijn website weten in een statement over de afgelopen transferzomer.