Manager De Bruyne aangehouden

Patrick De Koster, de manager van Rode Duivel Kevin De Bruyne, is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De Koster wordt onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

Voetbalmakelaar Patrick De Koster zal de spelers in zijn portefeuille voorlopig niet in actie zien op de groene mat. De manager van onder meer Kevin De Bruyne is vrijdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en blijft voorlopig in de cel.

De beslissing van de onderzoeksrechter komt er een dag nadat speurders huiszoekingen uitgevoerd hadden in de zaak. Ze vielen binnen op drie adressen van De Koster: in Vlezenbeek, in Knokke en in Senegal, waar de makelaar geregeld verblijft.

Volgens het federaal parket is De Koster vrijdag in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. De bal zou in 2019 aan het rollen gegaan zijn. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) zette zijn tanden in de zaak na een klacht van De Bruyne.

Commissies

De Rode Duivel ondernam actie na een financieel dispuut met zijn manager. De zaak draait rond commissies die De Koster opgestreken zou hebben in zijn job als manager van de stervoetballer, meer bepaald bij transfers.

Het federaal parket geeft geen verdere commentaar over het dossier en verduidelijkt dus niet over welke commissies of welke transfers het precies gaat. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om feiten die dateren uit de jaren 2013 en 2014, toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, en mogelijk om zijn transfer van Wolfsburg naar Manchester City in 2015. De Engelse club betaalde toen een transfersom van 75 miljoen, waarop De Koster een commissie van 10 procent gekregen zou hebben.

De volgende uren en dagen wordt De Koster verder verhoord. Woensdag moet hij voor de raadkamer verschijnen.

Moeskroen

Vrijdag raakte ook bekend dat onderzoeksrechter Michel Claise voetbalclub Royal Excel Moeskroen in verdenking gesteld heeft voor valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en oplichting.