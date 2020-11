Manager Katrien Meire weg bij Club Brugge

Waarom Meire vertrekt, is niet bekend. De manager bevestigde dat ze sinds vorige week niet meer bij Club Brugge aan de slag is, maar wilde vrijdag geen verdere commentaar geven. Ook bij Club Brugge werd geen extra informatie gegeven.

Twee Engelse clubs

Voor Meire naar Brugge trok had ze al bijna zes jaar op de teller in het management van twee Engelse clubs. Toen de Belgische ondernemer Roland Duchâtelet in 2014 eigenaar was geworden van het Londense Charlton Athletic, benoemde hij haar daar tot CEO.