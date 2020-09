Manager Kevin De Bruyne vraagt vrijlating

Nooit te kwader trouw

Volgens zijn advocaten heeft de voetbalmakelaar nooit te kwader trouw gehandeld. 'Hij heeft steeds in het belang van zijn cliënt gehandeld', zegt advocaat Jean-Pierre Buylle. 'Voor alle commissies zijn facturen opgesteld. Maar er zijn enkele bedragen waarover discussie mogelijk is. Hij heeft geen ongeoorloofde premies opgestreken en alles is steeds in alle transparantie gebeurd en is opgenomen in zijn boekhouding, die in beslag is genomen.'