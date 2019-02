Manchester City sluit deal van 600 miljoen pond met Puma

De regerende landskampioen in de Engelse Premier League rijft zijn grootste commerciële deal ooit binnen.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times kondigt de Duitse sportartikelenreus Puma donderdag een 'strategisch langetermijnpartnership' aan met City Football Group (CFG), de eigenaar van Manchester City. Puma zal voetbaluitrustingen leveren aan de regerende landskampioen in de Premier League en zijn zusterclubs in vier andere landen.

Puma zou 'tot 600 miljoen pond' (ruim 700 miljoen euro) betalen over een periode van tien jaar, schrijft Financial Times. De uiteindelijke som zou afhangen van de sportieve prestaties van Manchester City, zoals herhaaldelijke winst in de Champions League, Europa's meest prestigieuze competitie voor landskampioenen die City tot dusver nog nooit wist te winnen.

Gevecht met Nike en Adidas

In de Engelse Premier League is enkel de deal van stadsrivaal Manchester United met Adidas - 75 miljoen pond per jaar - nog meer waard. De deal van CFG met Puma moet wel niet onderdoen voor die van de Londense topclub Chelsea met Nike van 60 miljoen pond per jaar.

7 miljard Beurswaarde Puma heeft een beurswaarde van meer dan 7 miljard euro.

Dat Puma diep in de buidel tast, heeft alles te maken met het gevecht van de Duitsers om de dominantie van Nike en Adidas in sportkleding te doorbreken. Het sloot daarom eerder al akkoorden af voor shirtsponsoring met het Engelse Arsenal, het Duitse Borussia Dortmund en het Italiaanse AC Milaan.

Jay-Z