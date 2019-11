Meerderheid in de maak voor inperking gunstregime topvoetbal

De partijen N-VA, Open VLD, sp.a, CD&V en Groen/Ecolo overleggen begin december over een gezamenlijk voorstel om te knippen in het sociale en fiscale gunstregime van de topsport. Samen hebben ze een meerderheid in de Kamer.

Het is de Wetstraat menens in de strijd tegen het gunstregime van het topvoetbal. Voor het eerst vormt zich een ruime meerderheid rond een inperking van de voordelen.

1. Waar gaat het over?

Elke professionele atleet, en dus niet alleen topvoetballers, geniet een gunstig regime. De twee belangrijkste voordelen slaan op de sociale bijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

De tarieven voor de RZS-bijdrage zijn dezelfde als voor iedereen - 13 procent werknemers- en 25 procent werkgeversbijdrage - maar ze wordt berekend op een vastgelegd bedrag van 2.352 euro per maand. De bijdrage bedraagt dus maximaal 895,5 euro, ongeacht hoeveel de topsporter verdient. Publiek en politiek nemen vooral het voetbal in het vizier omdat daar de grootverdieners zitten.

Daarnaast mogen clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van spelers onder 26 jaar inhouden. Dezelfde regel geldt voor spelers boven 26, maar dat bedrag moet exclusief naar de lonen van opleiders of jonge talenten gaan.

2. Wat kost dat aan de schatkist?

De korting op de sociale lasten voor de 24 profclubs in het voetbal kost de sociale zekerheid jaarlijks 70 miljoen euro. Daarbovenop mist de fiscus 80 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing die de clubs niet hoeven te betalen. Alles samen komt dat neer op 150 miljoen per jaar. Dat is een stevige hap uit het budget van een armlastige federale overheid. Die stevent tegen volgend jaar af op een begrotingstekort van 11 miljard euro.

3. Hoe moet het nieuwe systeem eruitzien?

Daar bestaat nog geen consensus over. De politieke voorstellen gaan van een radicale afschaffing tot een zachte landing. De sp.a en Groen/Ecolo gaan het verst. Ze willen het gunstregime helemaal uitkleden. ‘We beseffen dat er een grote groep profs is met een bescheiden loontje. Maar voor hen kunnen we beter iets doen met subsidies vanuit Vlaanderen, dat bevoegd is voor het sportbeleid’, stelt Joris Vandenbroucke (sp.a).

Open VLD is milder over de RSZ-korting. Die zou blijven bestaan tot een jaarlijks plafond van 84.000 euro. De N-VA stelt voor dat clubs nog 70 en geen 80 procent bedrijfsvoorheffing mogen inhouden, op voorwaarde dat het geld echt aan jeugdwerking en niet aan lonen wordt besteed. CD&V komt eind deze week met een voorstel. Maar de teneur is dat een akkoord er zeker in zit.

De voornoemde partijen hebben al een meerderheid van 79 op 150 Kamerzetels. In Franstalig België leeft het thema veel minder, maar PS-fractieleider Ahmed Laaouej zegt open te staan voor een discussie. ‘Het is een kwestie van evenwicht. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet, maar profsporters hebben een specifieke, korte carrière. Daar mag de wetgever wel degelijk rekening mee houden.’ De verwachting is dat ook het Vlaams Belang en de PVDA/PTB de maatregel steunen.

4. Hoe reageert de voetbalwereld?