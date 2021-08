'Messi gaat zichzelf terugverdienen'

Ooit was Paris Saint-Germain een onopvallende middenmoter in het Franse voetbal, vandaag noemt voetbalfenomeen Lionel Messi de club zijn thuis. Het geheim achter de steile opgang van PSG? Bakken geld uit Qatar en af en toe lak aan de financiële regels van het spel.

Beveiligers in grijze jassen duwen tegen de dranghekken rondom de luchthaven Paris Le Bourget. De uitzinnige menigte voetbalfans duwt hen bijna omver. Ze hebben alleen nog oog voor Lionel Messi (34), die net éven het raam heeft opengedaan. Hij glimlacht en zwaait naar zijn fans. Op zijn witte T-shirt staat in zwarte blokletters: ‘Ici, c’est Paris.’

Speculaties over de toekomst van de Argentijnse voetbalvedette hingen al een tijd in de lucht, nadat FC Barcelona vorige week het vertrek van de sterspeler aangekondigd had. De Argentijnse spits speelde 21 jaar bij de club en scoorde er 672 doelpunten.

©AFP

De geruchtenmolen had het al snel over een transfer naar PSG. Welke andere club kon een vedette als Messi betalen? Voor het geval die roddels klopten, kampeerden fans dagen voor het Parc des Princes. Ook bij de luchthaven hielden ze zich op.

Het kamp-Messi bevestigde de deal pas dinsdag. Vader en zaakwaarnemer Jorge Messi nam op het vliegveld nonchalant alle twijfel weg. ‘Gaat Messi tekenen bij PSG?’, vroeg een journalist. Vader Messi mompelde vanachter zijn chirurgisch mondmasker: ‘Ja, hij gaat tekenen.’

Doodgewone middenmoter

Wie 15 jaar geleden voorspeld had dat Paris Saint-Germain grootheden uit het internationale voetbal zou binnenhalen, werd toen waarschijnlijk gek verklaard. De club was toen nog een doodgewone middenmoter in het Franse voetbal en had al sinds 1994 geen titel meer veroverd. Alles veranderde in 2011, toen de investeringsmaatschappij Qatar Sports Investments de club overnam.

Sindsdien runt Nasser Al Khelaïfi, een voormalig proftennisser en de sparringpartner van de kroonprins van Qatar, de Parijse club. Hij stond eerder aan het hoofd van de Arabische nieuwszender Al Jazeera en BeIN Media Group, het tv-station dat de UEFA miljarden betaalt voor de uitzendrechten van het WK voetbal.

Met de fortuinen van de Qatarese emir achter de hand kocht Al Khelaïfi zich een weg naar de top. In 2012 haalde hij Zlatan Ibrahimovic. Een jaar later volgde David Beckham. Met als hoogtepunt - tot nu toe - de recordtransfers van de Braziliaan Neymar (222 miljoen) en het Franse talent Kylian Mbappé (180 miljoen).

Opgepompte sponsordeals

Die aanpak was niet zonder controverse. De UEFA opende verschillende onderzoeken omdat PSG de regels over de financial fair play niet zou respecteren. Bij de transfer van Mbappé waren twijfels, net als over de opgepompte sponsordeals van de club met Qatarese partners.

De ploeg staat zevende in de ranking van clubs met de meeste inkomsten, met een omzet van 540 miljoen.

Het ondoorzichtige financieel beleid van de Franse club mag dan wenkbrauwen doen fronsen, sportief zette het PSG op de kaart. Net dankzij dat sportieve succes kon de club ook bonafide sponsordeals sluiten met merken als Jordan (Nike), de hotelgroep Accor en Parijse modehuizen.

Bij de rijkste van Europa

Zo groeide PSG uit tot een van de rijkste clubs van Europa. De ploeg staat momenteel zevende in de ranking van clubs met de meeste inkomsten, met een omzet van 540 miljoen. Door corona maakte de club in 2020 een verlies van 124 miljoen euro. Voor volgend voetbalseizoen verwacht PSG eveneens 250 miljoen in het rood te gaan. De loonlasten bedragen 415 miljoen euro. En toch blijft PSG moeiteloos geld uitgeven.

Hoe kan dat? Het grote voordeel is dat PSG geen transfersom hoeft neer te leggen, omdat het contract van Messi bij Barça afgelopen is. Zijn loon van de komende twee jaar, dat geschat wordt op zo'n 70 miljoen, zou de club onder andere compenseren door andere spelers te verkopen.

WK in Qatar

Het lijkt erop dat PSG er daarnaast op rekent dat Messi de club uiteindelijk meer geld zal opbrengen dan hij kost. Dat was voor Barcelona ook zo. De transfer kan de club nieuwe abonnees en lucratieve sponsordeals opleveren. Zo ging dat in 2018 bij Juventus. De Italiaanse club verkocht na de komst van Cristiano Ronaldo prompt 30 procent meer abonnementen en profiteerde van betere sponsordeals. De komst van Messi heeft ook alles te maken met de promotie van het WK voetbal in Qatar volgend jaar. Daar zal de golfstaat de legendarische nummer tien vermoedelijk rijkelijk voor belonen vanuit de Golfstaat.