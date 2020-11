Michael Verschueren, de paars-witte comeback kid...

In het steekspel om de controle over de voetbalclub Anderlecht verschuift Michael Verschueren de machtsbalans bij paars-wit. Hij wordt de grootste aandeelhouder op eigenaar Marc Coucke na, op een moment dat het do or die is voor de toekomst van de recordkampioen.

De clash in de bestuurskamer van Anderlecht krijgt de allure van een Mexicaanse stand-off. Op een aandeelhoudersbijeenkomst afgelopen donderdag is nog altijd geen doorbraak bereikt over een noodzakelijke financiële redding. Anderlecht heeft een levenslijn nodig van zijn eigenaars nadat de club in twee seizoenen 60 miljoen euro netto verlies heeft geleden. Een deal is cruciaal voor overleven en toekomst. Komend voorjaar moet een dossier naar de voetbalbond met een officiële aanvraag voor een toegangsticket tot het profvoetbal voor het seizoen 2020-2021. Daaraan zijn strenge financiële voorwaarden verbonden, criteria waaraan Anderlecht zonder een verse cashinjectie niet kan voldoen.

Vandenhaute

De reddingsoperatie is de inzet van een partij driebanden in de bestuurskamer. Eigenaar Marc Coucke (64%) en op de achtergrond vennoot Joris Ide staan er tegenover een kransje historische aandeelhouders (25,7%). Daartussen fietst ook Wouter Vandenhaute. Die kwam in januari aan boord en leidt de club operationeel via zijn luitenant, CEO Karel Van Eetvelt. Coucke en de rest van de aandeelhouders moeten een deal vinden over een kapitaalinjectie, terwijl Vandenhaute aast op een instap en de minderheidsaandeelhouders hun aandeel niet willen zien verwateren. Zij willen garanties op het behoud van inspraak in de toekomst van de club.

Volgens het Belgische vennootschapsrecht is driekwart van de stemmen vereist om een kapitaalverhoging goed te keuren. Een alternatief is een derde partij aan boord te halen om geld in de club te pompen. Maar dan zouden de kleinere aandeelhouders hun belang zien verwateren en hun blokkeringsminderheid verliezen. En dat zien ze niet zitten. Rien ne va plus.

Met zijn exit wil Van Damme ook de boodschap geven dat hij niet de pinautomaat is om Anderlecht altijd weer uit de nood te helpen.

In volle patstelling gebeurt een opvallende positieswitch in het minderheidskamp. Michael Verschueren trekt zijn belang in de club op naar 11,6 procent door de aandelen over te nemen van Alexandre Van Damme (5,3%) en Jo Van Biesbroeck (1%). Daarmee wordt Verschueren na Coucke de belangrijkste aandeelhouder. Even opvallend is dat Van Damme, miljardair en patriarch van een van de historische aandeelhoudersfamilies van de bierreus AB InBev, verdwijnt bij Anderlecht. Van Damme zette zich in 2017 nog in de cockpit van het verkoopproces door in alle stilte zijn belang in de club op te trekken naar ongeveer 15 procent. Met zijn exit wil Van Damme ook de boodschap geven dat hij niet de pinautomaat is om Anderlecht altijd weer uit de nood te helpen.

Comeback

Dankzij Van Damme wordt Verschueren de sleutelpion aan tafel tegenover Coucke. Verschueren krijgt hij rugdekking van gewezen captain of industry Etienne Davignon. Het is een opvallende comeback voor een man wiens rol leek uitgespeeld. Coucke en Vandenhaute schoven Verschueren dit jaar nog opzij als sportief manager.

Verschueren opereert ook op het hogere Europese voetbaltoneel. Hij is bestuurder bij de federatie van Europese voetbalclubs (ECA), momenteel de inzet van een zware krachtmeting tussen Europese topclubs, liga's en de voetbalbond UEFA over de oprichting van een 'voetbal-NBA'. Grote financiële spelers staan klaar om de 20 tot 30 Europese voetbalmultinationals een eigen supranationale competitie te helpen oprichten.

In de clash bij Anderlecht blijft eigenaar Coucke de sleutelspeler. Zonder hem kan niets. Verdwijnen zal hij niet zomaar. Een overname valt niet uit te sluiten, maar daarbij zou hij het liefst zijn inleg in de club - intussen meer dan 100 miljoen euro - recupereren. Door de staat van de club is dat niet realistisch. Daarom zullen Coucke en de minderheidsgroep elkaar diep in de ogen moeten kijken om een compromis te vinden.