Miljardenbod op bedrijf achter tennisrackets Serena Williams

Een groep investeerders onder leiding van het Chinese Anta Sports Products heeft 4,7 miljard euro veil om het Finse Amer Sports in te lijven.

China heeft steile ambities, ook in de sportsector, en die beperken zich niet tot het schitteren in competities of het organiseren van Olympische Spelen. Het Aziatische land wil zelfs in het segment van de sportuitrusting klimmen op de ladder.

Dat ondervindt Amer Sports aan den lijve. De Finse groep kreeg een niet-bindend overnamevoorstel van een groep investeerders onder leiding van Anta Sports Products in de bus. Dat bevestigde Amer nadat het persbureau Bloomberg er melding van had gemaakt. Het gaat om een bod van 40 euro cash per aandeel, wat Amer waardeert op 4,7 miljard euro. Het nieuws deed het aandeel van het beursgenoteerde bedrijf dinsdag 18 procent hoger springen, nadat het eerder dit jaar al 25 procent duurder geworden was.

Amer Sports heeft nog geen onderhandelingen gevoerd met het consortium en heeft nog geen beslissing getroffen over het bod. Er is ook nog geen due diligence uitgevoerd.

Amer is een onbekende naam, maar de producten van de groep hebben wel een zekere faam. Zo overkoepelt het bedrijf de tennisracketbouwer Wilson, het vaste merk van de Amerikaanse tennislegende Serena Williams. Voorts is Amer de onderneming achter de skimerken Atomic en het van Adidas overgenomen Salomon. Anta Sports heeft met Descente al een eigen skimerk in huis en wil Descente versterken in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.