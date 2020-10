Moederbedrijf Relay-winkels ontslaat 153 werknemers

Voorstellen verworpen

BBTK verwijt de directie een gebrek aan empathie, doordat ze de betrokkenen per mail heeft ingelicht over hun ontslag. De directie zou volgens de socialistische vakbond ook hebben gelogen over een aantal punten. ‘Aanvankelijk werd gezegd dat vooral de laatst aangeworven werknemers in aanmerking zouden komen voor een ontslag. Nu stellen we vast dat bij de ontslagen veel werknemers met veel anciënniteit zitten. Dat bevestigt ons idee dat het bedrijf een volwaardig plan had kunnen financieren met oplossingen die succesvol in andere bedrijven worden gebruikt, zoals SWT of premies voor wie vrijwillig vertrekt. Allemaal voorstellen die de BBTK gedaan heeft, maar die verworpen zijn.’