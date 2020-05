Moeskroen blijft in hoogste klasse Belgisch voetbal

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft beslist voetbalclub Moeskroen een proflicentie voor het komende seizoen in de hoogste klasse van België te geven.

Voor de vijfde keer in zes seizoenen heeft voetbalclub Moeskroen zich via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) weten te verzekeren van een verlengd verblijf in de hoogste klasse. De club uit Henegouwen had bij het BAS aangeklopt nadat de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) begin april geoordeeld had dat ze naar de tweede amateurklasse moest verdwijnen. De reden: de club zou met te grote tekorten kampen.

Vrijdag haalde Moeskroen zijn slag thuis. 'We zijn erg blij met deze beslissing. Het is de enige juiste', reageerde voorzitter Patrick Declerck. 'We hebben heel hard gewerkt aan dit dossier, zodat de club kan blijven bestaan. Hoewel onze middelen beperkt zijn, hebben we onze plaats bij de elite van het Belgisch voetbal behouden.'

KV Oostende

Declerck is ervan overtuigd dat 'sommigen ons nog steeds liever zien verdwijnen'. 'Maar we hebben niet de gewoonte om op te geven. We blijven onze dagelijkse strijd voortzetten om het avontuur van Moeskroen voort te zetten. We zien de toekomst rooskleurig tegemoet.'