Moeskroen slaat terug naar KV Mechelen

Dat stelt voetbalclub Moeskroen in een brief aan de Pro League, meldt de VRT donderdagavond.

Eerder deze week bleek dat KV Mechelen bij het parket een strafklacht met burgerlijkepartijstelling had ingediend tegen Moeskroen. Het parket voert nu een gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting door de voetbalclub Moeskroen.

Maar Moeskroen wijst erop dat de strafklacht in strijd is met het interne reglement van de Pro League. Daarin staat dat 'alle geschillen tussen leden aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd'. Moeskroen wijst er fijntjes op dat de Pro League sancties kan opleggen, zoals een boete of de uitsluiting, als een voetbalclub de statuten niet respecteerd.

We pikken het niet dat we opnieuw door het slijk gehaald worden.

'Moeskroen is van mening dat het morele en materiële schade heeft geleden door het gedrag, de uitspraken, de beschuldigingen en de insinuaties van KV Mechelen. De verstandhouding tussen beide clubs is danig verziekt. We pikken het niet dat we opnieuw door het slijk gehaald worden', klinkt het.