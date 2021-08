Multitalent Thiam treedt toe tot pantheon van de atletiek

Met winst in de zevenkamp bezorgde Nafi Thiam ons land donderdag een vijfde medaille op de Olympische Spelen, waarvan drie gouden. De Naamse moest mentaal diep gaan, maar ze is de eerste Belgische atlete ooit die haar olympische titel verlengt.

Opluchting. Meer dan vreugde of blijdschap was dat de emotie die na de afsluitende 800 meter van de zevenkamp op het gezicht van Nafi Thiam (26) te lezen stond. De Nederlandse Anouk Vetter bracht Thiams tweede gouden medaille niet meer in gevaar. Met een grote zucht zeeg ze neer op het tartan van het Japan National Stadium. Wat verderop lag Noor Vidts uit te hijgen, met een erg knappe vierde plaats de revelatie van de wedstrijd.

Het zijn twee moeilijke jaren geweest. Ik had wat fysieke problemen, maar ook mentaal was het soms lastig. Nafi Thiam Tweevoudig olympisch kampioene

Hoewel competitiebeest Thiam op de grote momenten doorgaans geen spier vertrekt, brak ze even later voor de camera's van de Vlaamse en Franstalige televisie. 'Het zijn twee moeilijke jaren geweest. Ik had wat fysieke problemen, maar ook mentaal was het soms lastig. In Rio waren er minder verwachtingen, nu kwam de druk van buitenaf én van mezelf, waardoor ik me minder kon amuseren. Ik ben compleet leeg.'

Souplesse

Thiams fysieke kwaaltjes zijn bekend. De pijn in haar rechterelleboog is een blijvend euvel en in Tokio speelde ook haar rug op. Op persoonlijk vlak kreeg ze enkele maanden voor de Spelen een dreun te verwerken met het overlijden van de moeder van haar partner Niels Pittomvils, ook een meerkamper.

En natuurlijk was er de spanning van de competitie. Nadat haar grootste concurrente, regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson, geblesseerd was uitgevallen leek de weg naar een nieuwe olympische triomf open te liggen. Op de eerste dag acteerde Thiam nog verkrampt, maar dankzij goeie beurten in het verspringen en het speerwerpen kon de Naamse haar zege donderdag veiligstellen. Ze maakte een historische Belgische sportdag compleet, want nog geen uur eerder hadden de Red Lions goud gepakt in de hockeyfinale tegen Australië.

Meer dan een product van topsportcultuur is Nafissatou Thiam een wonder der natuur.

Meer dan een product van topsportcultuur - het Waalse topsportbeleid staat door een gebrek aan middelen op een veel lager pitje dan het Vlaamse - is Nafissatou Thiam een wonder der natuur. Met haar rijzige gestalte, explosiviteit en aangeboren souplesse is ze gemaakt voor de zevenkamp, de meest veeleisende discipline in de atletiek. Haar zachtmoedige coach Roger Lespagnard - de oud-burgemeester van het Luikse plaatsje Fléron die als meerkamper aan drie Spelen deelnam - weet bij Thiam bovendien consequent de juiste snaren te raken.

Nike

Haar gouden plak levert Thiam al zeker een BOIC-premie van 50.000 euro op. Daarnaast ontvangt ze een loon van de Waalse overheid en heeft ze enkele lucratieve sponsordeals lopen. 'Naast de sportkledijreus Nike heeft Nafi langetermijndeals met het drankenmerk Red Bull, de verzekeraar AXA en het luxehorlogemerk Richard Mille', zegt Helena Van Der Plaetsen van Wafel Sports Management, het sportmanagementbedrijf dat Thiams commerciële belangen behartigt. 'Na Rio explodeerde de vraag van sponsors, dat zal nu niet anders zijn.'