Nafi Thiam verlengt olympische titel

De 26-jarige Nafi Thiam volgt zichzelf op als olympisch kampioene in de zevenkamp. Met twee gouden medailles op rij tekent ze voor een unicum in de Belgische sportgeschiedenis.

Thiam vatte de afsluitende 800 meter aan met een bonus van 64 punten op haar Nederlandse concurrente. In twee andere onderdelen behaalde ze eerder al een overwinning: met een tweede worp van 54 meter en 68 centimeter won ze het speerwerpen en ook in het verspringen (6,6 meter) eindigde ze op de eerste plaats.

Ook Noord Vidts zette een mooie prestatie neer. De 25-jarige atlete eindigt op een zucht van een bronzen medaille. In vier onderdelen van de zevenkamp liet de Vilvoordse persoonlijke records optekenen.

Ophef

Wel was er donderdagochtend wat ophef rond Roger Lespagnard. De coach van Thiam was 'om medische redenen' afwezig en werd tijdelijk vervangen door Michael Van der Plaetsen. De 74-jarige Lespagnard bleek in quarantaine te zitten na een positieve coronatest. 'Na een positieve speekseltest eerder op donderdag wees de officiƫle PCR-test een negatief resultaat aan. De speekseltest bleek vals negatief te zijn', liet het BOIC weten.