Nafi Thiam wint machtsstrijd met atletiekbond

De Belgische atletiekbond moet zijn staart intrekken over een gepland wurgcontract met zijn atleten nadat Olympisch kampioene Nafi Thiam er flink tamtam over maakte.

De Belgische atletiekbond (KBAB) heeft ruzie gezocht met de verkeerde dame, de grootste atlete op aarde. Olympisch, wereld- en Europees kampioene zevenkamp Nafi Thiam zet de Belgische atletiekbond op zijn plaats over de nieuwe gedragscode voor het EK indoor in Glasgow van 1 tot 3 maart.

'Na de commotie van de voorbije dagen heeft de atletiekbond een andere gedragscode voor het komende EK indoor in Glasgow opgesteld, na overleg met een delegatie van de betrokken atleten.' Dat meldt de Belgische atletiekbond. 'Daarnaast engageert de bond zich om in de komende periode in overleg met de betrokkenen een langere termijn oplossing voor de toekomstige kampioenschappen uit te werken. '

De bond plooit dus over een omstreden gedragdscode die ze de atleten voor Glasgow wilde laten ondertekenen. De geselecteerde atleten kregen tot afgelopen donderdag de tijd de gedragscode te ondertekenen. Daarin eist de atletiekbond dat de atleten afstand doen van hun portretrechten, dat ze de logo's van de officiële sponsors maximaal in beeld brengen en geen logo's van persoonlijke sponsors dragen, tenzij met toestemming van de bond.

Wie niet zou tekenen, mag mogelijk niet meer naar Glasgow. Wie wel tekent, riskeert boetes van 1.000 tot 20.000 euro per inbreuk en kan mogelijk fluiten naar een selectie voor het volgende kampioenschap.

De meeste atleten weigerden het contract te ondertekenen. Zij zijn woest over de demarche van de bond, die nu al geen euro van de winstpremies doorstort naar de atleten en hen nu nog meer commercieel wil ketenen. Het leidde er zelfs toe dat de officiële persvoorstelling van de EK-selectie moest worden afgelast na een atletenboycot. Thiam moest geblesseerd afzeggen voor Glasgow, maar het lijdt geen twijfel dat zij de reden is waarom het wurgcontract door de bond is opgesteld.

Zwaar scheef

Het zit al lang zwaar scheef tussen de bond en sportieve goudklomp Thiam. Het laatste incident dateert van het EK vorig jaar in Berlijn. Daar trad Thiam op de eerste dag van haar zevenkamp in de eerste drie proeven aan met het foute shirt, zonder het logo van de nieuwe nationale sponsor. Die dreigt met een rechtszaak en een schadeclaim, waarna de bobo's van de Belgische atletiekfederatie het management van Thiam afdreigen. Als ze het logo van de sponsor niet zichtbaar draagt, zal de bond haar uit competitie nemen. De federatie dreigde zelfs haar tewerkstellingscontract bij de Waalse sportadministratie te schrappen.

De suggestie bij de bond is dat Thiam doelbewust het foute shirt droeg. Thiam zelf wijt het aan een kapotte elastiek in haar shirt, waardoor ze een reserve moest aantrekken. Thiam is sindsdien op oorlogspad, blijkt uit een interview in Het Laatste Nieuws dit weekend. 'Dat voorval op het EK heeft me gedestabiliseerd, en ik kende al geen gemakkelijke eerste dag', zegt ze. Uiteindelijk lukte het haar wel Europees kampioene te worden. 'Zonder de steun van mijn entourage had dit me het goud kunnen kosten. Van een federatie wordt toch verondersteld dat ze hun atleten steunen, begeleiden, aanmoedigen en verdedigen. Ik stond al onder grote druk, van de buitenwereld en mezelf, dan kan je wel zonder dreigementen en intimidatie.'

Thiam spreekt van een vertrouwensbreuk. Bovendien is het de eerste keer al niet. De bond eiste dat Thiam drie maanden voor de Spelen in Rio van 2016, waar ze verrassend goud won op de zevenkamp, deelnam aan het kampioenschap van de Waalse atletiekbond LBFA. Terwijl ze op zondag de Olympische limiet voor het hoogspringen wilde halen, wat lukte, maar de bond liet weten geen officials te zullen sturen naar de meeting op zondag als ze niet op het Waalse kampioenschap zou zijn. Zonder officials worden sprongen en limieten niet gelegitimeerd.

Niet alleen Thiam is misnoegd. De federatie zou tienkamper Thomas Van der Plaetsen vorig jaar verplicht hebben een wedstrijd in Götzis verder te zetten, ondanks een blessure. Er is sprake van organisatorische chaos tijdens de stages die de bond organiseert, meldt De Standaard. De atleten kregen in een kamer van acht een matras op de grond, en er was ook geen aangepaste sportvoeding, enkel brood, kaas en ham. Een coach zou tijdens een kampioenschap 's nachts zelf de kleren van zijn atleet hebben moeten wassen, omdat de bond niet genoeg truitjes had voorzien om de wedstrijd af te werken.

Druppel

De gedragscode was de druppel. 'Dit is chantage. Portretrechten zijn het enige waarmee een atleet in België geld kan verdienen. Het enige dat ik in die code lees, is honderd procent commercieel, zonder rekening te houden met de atleet.' Thiam werd in Berlijn als enige afgedreigd, al was ze niet enige die in de fout ging. Maar Thiam is Thiam, de Belg die internationaal exposure krijgt. 'Ik kreeg de indruk een melkkoe te zijn, om maximaal te worden uitgebuit. Ze zagen geen atlete meer in mij, maar wel welk geld ik vertegenwoordig', aldus nog Thiam in Het Laatste Nieuws.

