Nederlands bedrijf levert geen gras voor WK voetbal wegens schending mensenrechten

Hendriks Graszoden breekt zo met een jarenlange traditie. Het leverde eerder graszoden voor het WK in Duitsland (2006), het EK in Zwitserland (2008) en het EK in Frankrijk (2016). 'In 2010 was de voorstellingsronde in Qatar en daarna hebben we geprobeerd het order binnen te halen. Maar na verloop van tijd drong bij ons het besef door: dit gaat het niet worden', zei de woordvoerster. Volgens haar zijn de arbeidsomstandigheden bij de bouw slecht. 'We wisten dat er doden vielen, maar schrokken enorm toen we hoorden dat 6.500 mensen zijn omgekomen tijdens de werkzaamheden.'