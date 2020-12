Nederlandse ex-bankier koopt voetbalclub Lille

De verkoop komt er door de financiële problemen van de Franse middenmotor. De club staat voor 100 miljoen euro in het krijt bij het Amerikaanse investeringsfonds Elliott Management.

Sportief gaat het Lille OSC voor de wind. De Noord-Franse club staat na 15 speeldagen verrassend aan de leiding in de Franse voetbalcompetitie, met een punt voor op topclub PSG.

Financieel is de situatie minder rooskleurig. De coronacrisis dwingt voorzitter-eigenaar Gérard Lopez de club na amper vier jaar weer te verkopen. Lopez is in ons land sinds kort bekend als de eigenaar van Moeskroen.