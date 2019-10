Nederlandse voetbalclub Roda JC in vizier Wouter Vandenhaute

De Vlaamse ex-mediabaas en sportondernemer is in beeld als overnemer van de noodlijdende Limburgse club uit het Nederlandse Kerkrade.

Wouter Vandenhaute zet zijn metamorfose van mediaman tot sportbons verder. De ex-eigenaar van tv-zenders Vier en Vijf en productiehuis Woestijnvis, heeft interesse in een overname van de Nederlandse voetbalclub Roda JC. Dat vernam De Tijd. De gesprekken tussen ondernemer en club hebben wel nog niet tot een concrete deal geleid, is te horen.

Een gevraagde overnameprijs is niet bekend. De gesprekken gaan over de 80 procent aandelen die zakenman Frits Schrouff in de club aanhoudt. Het stadion met 20.000 zitjes is in handen van de gemeente Kerkrade, thuisbasis van Roda JC.

Bankgarantie

Het is weinig waarschijnlijk dat Vandenhaute veel geld op tafel zou willen leggen voor de kompelclub. Roda Juliana Combinatie zit al een paar jaar in zwaar financieel weer en was op zoek naar een nieuwe externe investeerder om de club van de ondergang te redden.

Schermvullende weergave Roda JC speelt in het Parkstad Stadion met 20.000 zitjes in het Nederlandse Kerkrade. ©ANP

Daarbij zijn de nodige horden te nemen. De club moet ten laatste maandag een bankgarantie van bijna een miljoen euro kunnen voorleggen aan de Nederlandse voetbalbond, zoniet wordt de club in competitie drie punten afgetrokken. Roda kreeg eerder dit seizoen al zo'n straf vanwege de financiële chaos.

De volgende stap is het intrekken van de licentie. Dat betekent dat Roda JC niet meer zou mogen aantreden in het Nederlandse profvoetbal. Met de komst van Vandenhaute zou de dreiging van faillissement afgewend zijn. Vandenhaute houdt wel nog een slag om de arm. Definitief groen licht volgt pas na een boekenonderzoek. Dat kan een dealbreker zijn, vanwege de financiële chaos waarin de club verkeert.

Overname-soap

Vandenhaute zou het eindstation zijn van een ware overname-soap bij de club. Frits Schrouff, die volgens Nederlandse media 20 miljoen euro in de club pompte, vond maanden geleden een akkoord met de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega. Maar de deal ketste af. Garcia de la Vega werd recent door de fans zelfs het stadion uit gezet omdat hij zijn beloftes niet zou zijn nagekomen. De kritiek was dat hij vooral kosten maakte, zonder met het beloofde geld over de brug te komen.

Eenzelfde scenario voltrok zich eerder bij de Spaanse club Real Murcia. Die is uiteindelijk gered door een crowdfunding-actie bij de supporters. Nederlandse media ontdekten bovendien dat de Mexicaan zijn licentie als makelaar is kwijtgeraakt wegens financiële malversaties.

Vandenhaute zou het eindstation zijn van een ware overname-soap bij de club.

Nieuwe redder in nood moest de Nederlandse horeca-magnaat Roland Hogenelst worden. De ‘tapas-koning’ – zijn bijnaam dankt hij aan zijn restaurantketen - was de voorbije weken de nieuwe beoogde overnemer. Tot hij zaterdag onverwacht aankondigde te passen voor de overname. Hogenelst liet tegenover de krant De Limburger verstaan dat de financiële en organisatorische problemen in Kerkrade op dit moment te groot zijn.

Juridische straf

Er hangt nog een lastig dossier rond de club. De Zwitserse Rus Aleksei Korotaev kocht in 2018 een vijfde van de aandelen voor vier miljoen euro, met de bedoeling op termijn eigenaar te worden. Maar Korotaev raakte verwikkeld in een juridische strijd die zijn overname van Roda hypothekeerde. Hij zit onder huisarrest in Dubai en heeft ook geen toegang tot zijn rekeningen. Korotaev is vandaag nog altijd voor 20 procent eigenaar van Roda.

Roda Juliana Combinatie is een Nederlandse traditieclub met flink afgebladderd blazoen. Bovenop de financiële chaos kwam er sportieve malaise. Roda JC degradeerde twee seizoenen geleden voor de tweede keer in zijn bestaan naar de eerste divisie, onze tweede klasse, en zit daar nog. De club staat troosteloos elfde op het tweede niveau in Nederland.

Ondergewaardeerd merk

Ondanks alle ellende biedt de club kansen. Door de precaire financiële toestand zou hij amper hoeven te betalen voor de overname, geld dat hij nu zou kunnen investeren in de club zelf. Hij zou met de nodige fondsen een ondergewaardeerd merk opnieuw op de kaart kunnen zetten.

Bovendien worden de plannen voor het oprichten van een Beneliga, een competitie tussen de elite uit Nederland en België, opnieuw concreet. Een recente studie van auditkantoor Deloitte stelt dat een Beneliga commercieel de nummer zes competitie van Europa zou worden achter de klassieke Big Five Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. Dergelijk competitieformat biedt mogelijkheden om een hefboom onder de inkomsten van de clubs te zetten. Al zal het stevigre investeringen vragen om Roda tijdig Beneliga-materiaal te maken.

Vandenhaute zou de volgende in een rij Vlaamse ondernemers worden met een voetbalclub.

Vandenhaute zou de volgende in een rij Vlaamse ondernemers worden met een voetbalclub. Hij verloor eind 2017 nog de strijd van Marc Coucke voor de overname van recordkampioen Anderlecht. Sindsdien bleef de interesse bij Vandenhaute in een club. Hij voerde gesprekken met clubs en werd zelf ook benaderd door verschillende clubs.

Roda JC was een aantal jaar geleden nog in het vizier van Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe. Hij wilde Roda JC als satellietclub voor Club, om jonge talenten in Nederland klaar te stomen voor de basis in Brugge. Hij zag af van een overname.

Sportimperium