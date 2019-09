Netlog-oprichter lanceert ‘HelloFresh voor sportvoeding'

Zoals HelloFresh de kopzorgen over koken wegneemt door ingrediënten en recepten voor uw maaltijden aan huis te leveren, wil Strong Supplies het gedoe met voedingssupplementen minder complex maken. ‘Als sporter moet je dozen van verschillende merken in huis halen en elke dag kijken hoeveel je van wat moet nemen. Wij lossen dat op door te berekenen wat je elke dag nodig hebt en dat gebruiksklaar in zakjes te leveren’, zegt Coppens.

CEO en medeoprichter van Strong Supplies is Andy Decuypere, die al tien jaar actief is in de farmagroothandel en de uitbating van apotheken. Hij ontwikkelde in 2012 een nieuwe verpakkingsmethode voor medicatie in ziekenhuizen en rusthuizen, en wil dat model nu ook toepassen in een e-commercemodel voor sporters. Coppens, die eerder de socialenetwerksites Netlog en Twoo en de vastgoedsite Realo mee oprichtte, gelooft in het idee.