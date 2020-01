‘Niemand wil zo'n kolos in de tuin'

De stadionplannen van Club Brugge doen de bewoners van de Lange Molenstraat in Sint Andries morren. Dat in hun achtertuin een nieuwe voetbaltempel opduikt, dreigt de liefde voor het spelletje serieus te fnuiken.

‘Wat zou jij ervan vinden als er een mastodont van 38 meter in je achtertuin zou komen? Natuurlijk is er tumult in de straat.’

In de Lange Molenstraat in Sint-Andries was het gemoed maandag even somber als het weer. De boosdoener was Club Brugge. In lijn met zijn leuze ‘bluv’n goan’ besloot blauw-zwart vrijdag tot ieders verrassing dat zijn stadion zal ‘bluv’n stoan’. Of toch ongeveer. De verhuisplannen naar de Blankenbergsesteenweg in het noorden van Brugge zijn opgeborgen. Als de omgevingsvergunning in orde geraakt, komt er vlak naast het verloederde Jan Breydel-stadion, waar nu de oefenvelden voor de jeugd liggen, een gloednieuwe voetbaltempel met 40.000 zitjes.

Club Brugge zal een nieuw stadion bouwen op de gronden naast het huidige Jan Breydelstadion. De Tijd polst in de buurt naar reacties. Hoe reageren voetbalfans en omwonenden?

In de schaduw

Schermvullende weergave ©Sofie Stevens

Een deel van de aanpalende Lange Molenstraat dreigt in de schaduw te belanden. Een bewoner die niet met zijn naam in de krant wil - ‘Bij die 40.000 supporters zullen er ook wel een paar marginalen zitten en mijn dochter is aan het solliciteren bij de stad.’ - toont vanuit zijn veranda waar het stadion zal verrijzen. ‘Ik heb het afgestapt. Het zou op 50 meter van mijn tuin komen. Ter hoogte van die paal daar. In Berlijn hebben ze de muur afgebroken. Hier gaan ze er een zetten die vier keer zo hoog is.’

Terwijl de berichtjes op zijn gsm binnenstromen - berichttoon: een stadiontoeter - zweert hij niets tegen het voetbal te hebben. ‘Ik woon hier al 31 jaar en ben zelf een grote Club-supporter. Maar het is spijtig dat we van niets op de hoogte waren. Voorlopig wachten we af, maar als het dossier groen licht krijgt, steken we met de buren de koppen bijeen.’

Huizenprijzen

De eerste initiatieven zijn er al. Er is een (gesloten) Facebook-groep ‘Geen groter stadion op Sint-Andries’. En maandagochtend gingen buren bij elkaar op de koffie om de situatie te bespreken. De meesten mogen het voetbal en de sporadische overlast dan al jaren in hun hart hebben gesloten, velen vrezen dat een kolossaal nieuw stadion de goede sfeer zal bederven én de huizenprijzen fors zal doen dalen.

In Berlijn hebben ze de Muur af gebroken. Hier gaan ze er een zetten die vier keer zo hoog is. Een buurt bewoner

‘Zou jij hier nog een huis kopen?’, vraagt Rik, die wellicht net zijn uitzicht zal behouden. ‘Stel je voor dat je door je raam altijd dat groot spel ziet staan. Het is om depressief van te worden.’ Zijn buurman van een paar huizen verderop vreest het ergste. ‘Binnenkort is mijn huis nog 50.000 euro waard. Ik heb twee keer verbouwd. Had ik dit geweten, ik was er nooit aan begonnen.’

Verderop klinken de buurtbewoners laconieker. Na al die jaren weten ze wat ze van het voetbal mogen verwachten: files op wedstrijddagen, kilometers ver geen parking, wildplassers, wat lege pinten in de voortuin, een gestolen deurklink. ‘Niets dramatisch en die paar duizend man meer zal het verschil niet maken.’

‘We zijn het gewend’, zegt Marie-Jeanne uit de Olympialaan, waar vergeelde vlaggen van Club-iconen Jan Ceulemans en Franky Van der Elst wapperen en ‘Fuck 9000’-stickers de lantaarnpalen sieren. ‘Mijn man zal content zijn, want hij gaat altijd kijken. Zijn naam is Verhaeghe, trouwens, zoals de voorzitter. Maar het is geen familie.’

Schermvullende weergave De buurtbewoners wachten de definitieve inplanting van het nieuwe stadion af. ©JONAS LAMPENS

Dansen op het dak

Op De Platse, het plein om de hoek waar voetbalsupporters voor en na de match pinten drinken, overheerst zelfs de euforie. De vier cafés en Frituur Carlos, waar op de hoogdagen van Club Brugge weleens voetbalfans op het dak dansen, verwelkomen de bouwplannen met open armen.

‘Dit is een geschenk uit de hemel’, zegt Sven Dhoest, uitbater van café Le Comptoir en ex-doelman van Club Brugge. ‘Het voetbal is een serieuze extra. Op zo’n avond verdienen we evenveel als in een goed weekend. We waren al aan het uitzoeken hoe we dat konden compenseren als het stadion naar de Blankenbergsesteenweg zou verhuizen. We overwogen eten op de kaart te zetten of busjes in te leggen, zodat de supporters nog altijd hier konden inpilsen. Het zijn uiteindelijk gewoontedieren.’