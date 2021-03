Nieuw stadion groeimotor voor Club Brugge

De hoge waardering waar Club Brugge bij de beursgang op mikt, gaat uit van een fikse commerciële groeispurt in zijn nieuwe stadion. Dat wil Club open tegen het seizoen 2023-2024.

De landskampioen hoopt in het voorjaar van 2022 de eerste spade in de grond te steken voor de bouw van het nieuwe stadion op de Jan Breydelsite. Dat Club flink de vaart wil zetten achter het nieuwe thuishonk met 40.000 zitjes - vlak naast het huidige door betonrot aangevreten stadion - is direct verbonden met de beursgang en de hoge waardering van minstens 400 miljoen euro waar het team op mikt.

Vergunningen

Een done deal is dat stadion nog niet. Er zijn nog procedures mogelijk tegen de vergunningen die Club straks bij Vlaanderen gaat aanvragen. Maar een jarenlange procedureslag lijkt vermeden nu er geen wijzigingen nodig zijn van de ruimtelijke bestemming van de gronden. Dat laatste was het geval bij een vorig jaar verlaten project in Noord-Brugge. Omdat de gronden daar een nieuwe bestemming moesten krijgen, leidde het tot een aanslepende juridische processie van Echternach.

Nu ziet het er een pak gunstiger uit. Het Brugse stadsbestuur steunt de bouwplannen van Club.

Het nieuwe stadion is niet alleen cruciaal omdat het huidige Jan Breydelstadion met 28.415 zitjes tot op de draad versleten is. Het project is ook van levensbelang om een volgend commercieel vliegwiel onder de club te zetten. Dat leert de info die Club deelde met de bankiers die de beursgang begeleiden.

Stadionuitbating

Eerst even terug naar het nu. Club rapporteert voor het seizoen 2019-2020 een omzet van 120 miljoen euro op basis van de internationale boekhoudregels. Dat blijkt uit de info die de club deelde met de begeleidende bankiers. Van die 120 miljoen haalt Club 15 procent inkomsten uit de pure uitbating van zijn stadion op matchdagen, of 18 miljoen euro. Al zijn er nog extra commerciële activiteiten (13 miljoen) die voor een deel gerelateerd zijn aan het stadion.

2023 eerste wedstrijd Het stadion zou in het seizoen 2023-2024 in gebruik worden genomen.

De toekomst dan. Club mikt op een verhuis tegen de start van het seizoen 2023-2024 - een jaar later dan de datum waar de club eerst op mikte. 2024 is niet zomaar een datum. Het wordt mogelijk het nieuwe jaar nul van het mondiale voetbal. Tegen dan loopt de mediadeal af tussen de Europese clubs en de Europese voetbalbond UEFA. Die levert de 32 deelnemers jaarlijks 2 miljard euro op. De Belgische deelnemer Club Brugge streek de voorbije jaren telkens meer dan 30 miljoen euro premies op.

De kans is erg groot dat de allergrootste clubs zich vanaf 2024 afscheuren in een aparte gesloten competitie. De subtop, waaronder Club, bekijkt hoe hij een plek kan vinden in dat nieuwe ecosysteem. Een optie is schaalvergroting via een fusie tussen Nederlandse en Belgische clubs: de Beneliga. Die beschouwt Club als een leuk toemaatje die mogelijk miljoenen extra aan tv-rechten zal opleveren.

23 miljoen Extra stadioninkomsten Club Brugge mikt erop dat zijn nieuwe stadion de jaarinkomsten uit uitbating een extra boost van 23 miljoen euro bezorgt.

De belangrijkste en cruciale nieuwe cashmachine moet het stadion worden. Club mikt in zijn stadion op 36.000 vaste abonnees en 5.000 vips - tegenover 2.000 nu. Dat zou de stadioninkomsten een extra boost van 23 miljoen euro per jaar moeten geven. Club rekent daarnaast op een stijging van de nettowinst met 15 miljoen euro. Die bedroeg vorig seizoen 24,5 miljoen.

De pure inkomsten uit drank en eten hoopt Club met een factor 3 tot 4 op te krikken, de vipinkomsten wil blauw-zwart minstens verdubbelen. Daarvoor baseert de club zich op buitenlandse voorbeelden zoals het Franse Olympique Lyonnais - dat overigens ook op de beurs noteert. Dat zag zijn stadioninkomsten in het eerste jaar na de verhuis in 2016 stijgen van 11 tot 44 miljoen euro.

Nieuwe blauw-zwarte thuisbasis Kampioen Club Brugge mikt op een stadion met 40.000 zitjes. Die wil het vullen met ongeveer 36.000 abonnees (24.000 nu). Er zou ook plaats zijn voor 5.000 vips (tegenover 2.000 nu). Blauw-zwart plant in het nieuwe stadion ook een flagshipstore met merchandising voor de fans, 25 locaties voor eten en drinken en een aparte plek met merchandising voor de vips. Club voorziet ook in ruimte voor een park rond het stadion, een museum, een restaurant, een businesscenter, e-sport en stadiontours. Grote Europese clubs verdienen ook geld aan rondleidingen in het stadion en een historisch museum. Zo worden stadions ook een beetje beleveniscentra.

Het was al bekend dat Club uitgaat van een kostprijs van 100 miljoen euro voor het stadion. Nieuw is dat voorzitter Bart Verhaeghe en co. dat bedrag volledig via schulden willen financieren. Door op de beurs te noteren, wordt het voor Club een pak gemakkelijker om - naast klassieke bankkredieten - de kapitaalmarkt aan te boren.

Coronacrisis

Opmerkelijk: Club geeft ook inkijk in de impact van de coronacrisis op zijn stadioninkomsten. Die bedroegen in de eerste jaarhelft van dit seizoen 2,9 miljoen euro, tegenover 12,6 miljoen in de eerste helft van vorig seizoen. Het betekent een forse knip in de inkomsten van 10 miljoen euro. De profclubs gaan ervan uit dat de stadions de rest van het seizoen - de reguliere competitie en de play-offs - leeg blijven. Club vreest dat het ook bij de start van volgend seizoen nog niet op volle kracht zal kunnen draaien.