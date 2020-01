Nieuwe Amerikaanse koper voor KV Oostende

Een groep rond de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group voert exclusieve gesprekken met voetbalclub KV Oostende over een overname. De bedoeling is doorgedreven data-analyses in te voeren in het Belgische voetbal.

Er is een nieuwe kaper op de kust om de noodlijdende eersteklasser KV Oostende te kopen. De kustclub onderhandelt exclusief over een overname met de Amerikaan Paul Conway, samen met de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee onder meer actief in de reissector. De groep is al eigenaar van de Zwitserse eersteklasser FC Thun en de Engelse tweedeklasser Barnsley.

De exclusieve gesprekken zijn opmerkelijk. Want vorige week raakte nog bekend dat de steenrijke Amerikaanse investeerder David Blitzer, co-eigenaar van Crystal Palace in de Engelse Premier League, interesse toonde in de kustclub. Blitzer bood zo'n 5 miljoen euro voor 100 procent van de club. Dat zinde huidig eigenaar Frank Dierckens niet, waardoor de piste werd verlaten. Hij zou dan wel zijn geld recupereren - Dierckens verhoogde het kapitaal van de club met 3 miljoen euro - maar zijn rol zou dan wel uitgespeeld zijn. Chien Lee zou niet de volle pot willen, waardoor Dierckens een belangrijk aandeel in de club kan houden.

Dierckens heeft altijd gezegd dat hij lokale verankering belangrijk vindt. Het is onduidelijk of de nieuwe kandidaat net als Blitzer bereid zou zijn 6 miljoen euro schuld te vereffenen aan ex-eigenaar Marc Coucke, bij wie KVO ook al ging smeken. Blitzer bood ook aan de tribune voor 20 miljoen over te kopen van Coucke. De huurprijs die KVO moet betalen voor de tribune, is een molensteen rond de nek van de club.

Zonder overnemer stevent de club af op het faillissement. Veel tijd rest er niet meer. Tegen 15 februari moet Oostende een licentiedossier indienen bij de voetbalbond. Zonder licentie kan het niet uitkomen in de hoogste klasse van ons voetbal. Daarom moet de overname snel afgerond zijn.

INEOS

Paul Conway en Chien Lee zijn geen onbekenden in het voetbalwereldje. Ze verkochten vorig jaar 80 procent van de Franse eersteklasser OGC Nice voor een onbevestigd bedrag van 100 miljoen euro aan de Britse miljardair Jim Ratcliffe. Dat is de man achter chemiereus INEOS, een belangrijke speler in de Antwerpse haven. Ratcliffe is ook eigenaar van de Zwitserse club Lausanne en nam vorig jaar ook het grootste wielerteam ter wereld over, Sky.

Bij Nice hadden Paul Conway en Chien Lee een reeks investeerders achter zich. Eén van hen was de Chinees Alex Zheng, samen met Chien Lee oprichter van de Plateno Hotel Group. Dat presenteert zich op zijn website als de grootste hotelgroep van China, met 6.300 hotels in 470 Chinese steden. Chien Lee woont al 30 jaar in de VS en heeft de Amerikaanse nationaliteit, maar het grootste deel van zijn zakenimperium zit in het Verre Oosten.

Data

13 ploeg KVO wordt mogelijk de 13de van 24 profclubs in buitenlandse handen.

KVO wordt mogelijk de 13de van 24 profclubs in buitenlandse handen. De bedoeling van Conway en Lee is om een systeem van data-analyse te introduceren in het Belgische voetbal. Ook bij andere clubs deden ze dat. Bij Barnsley is Billy Beane een opmerkelijke co-investeerder.