Nieuwe CEO voetbalbond: 'Bond is onbestuurbaar'

De nieuwe CEO van de voetbalbond, Peter Bossaert, laat in zijn eerste officiële optreden geen spaander heel van de werking van de voetbalbond. Die werkte verregaande normvervaging – met corruptie en matchfixing tot gevolg – in de hand.

'Het totaal onderkomen hoofdkwartier van de voetbalbond, het Glazen Huis, is ooit gebouwd als een symbool voor transparantie. Die is er al even erg aan toe als de staat van het gebouw.'

De nieuwe CEO van de voetbalbond Peter Bossaert (ex-Medialaan) sluit het bondsgebouw in Brussel en verhuist de voetbalbond KBVB naar het huidige trainingscentrum in Tubeke. De beslissing is symbolisch onderdeel van een radicaal 11-puntenplan om schoon schip te maken in het Belgisch voetbal. 'Zelfkritiek. Dat was afgelopen week totaal afwezig in de commotie rond het Belgisch voetbal. Ik ben niemand tegengekomen die de hand in eigen boezem stak of voor de spiegel ging staan.'

Corruptie

Door een massief schandaal rond corruptie, witwaspraktijken en matchfixing in het voetbal moet Bossaert zich zes weken na zijn aanstelling opwerpen als crisismanager. Zijn analyse van de situatie is vernietigend.

'De bond verzuipt in oude, gepolitiseerde bedrijfscultuur, een oerwoud van regels en gebrek aan transparantie. De voetbalbond is niet of nauwelijks bestuurbaar. Door een optelsom van zaken is een wereld ontstaan waarin wantoestanden konden gedijen. De bezem moet door de bond.' Bossaert betwist niet dat er sprake is van normvervaging en belangenvermenging. 'Hoe kun je regels afdwingen als je die zelf niet respecteert.'

Bossaert lanceert een groot actieplan op basis van een analyse van de bondswerking. Die krijgt van Bossaert een buis over de hele lijn, ook al stelt hij niet alles uit het verleden zomaar te willen afkraken. Hij schetst het beeld van een verdeelde, complexe bond zonder autoriteit. Punt één is dat de bond als een modern bedrijf moet gaan operereren, met een onafhankelijk management dat verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. 'Ik heb geen problemen met politiek. Die moet wel stoppen aan de deur van de raad van bestuur.'

De nieuwe structuur is opvallend. Steven Martens, de drie jaar geleden ontslagen CEO, kreeg net algemeen lof omdat hij een nieuwe bedrijfscultuur op poten zette. Nu suggereert Bossaert dat die totaal niet volstaat in de 21ste eeuw. Hij wil de bond digitaliseren, want die is nu een totale 'underperformer' op dat vlak.

Modernisering

Bossaert wil transparante jaarrapporten opstellen naar het voorbeeld van beursgenoteerde bedrijven. Daarvoor wil hij ook een externe, onafhankelijke toezichthouder engageren. 'We moeten in deze context witter dan wit wassen.'

Er komen ook nieuwe voorwaarden voor makelaars. Die worden ingeschreven in de licentievoorwaarden voor profclubs. Die kunnen zonder aan die voorwaarden te voldoen niet aantreden in competitie. Makelaars liggen in de vuurlijn nu blijkt dat ze voor miljoenen euro aan commissies - tot 30 procent van het transferbedrag - incasseerden. Een zestal makelaars zijn voorwerp van gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken met fiscaal dubieuze constructies. Makelaars zijn zo machtig geworden dat ze mogelijk zelfs de degradatiestrijd beinvloedden door wedstrijden te fixen.

Bossaert plant ook de invoering van een ethische code bij de bond. De bevoegdheidsverdeling tussen bond, de koepel van 24 profclubs Pro League en amateurvleugels moet helderder. Hij wil de bond ook beter wapenen tegen de batterij topadvocaten van clubs en spelers die elke beslissing van de bond aanvechten. 'We moeten kunnen strijden met gelijke wapens.' Tegelijk wil hij snoeien in het oerwoud van vaak tegenstrijdige onduidelijke regels met de hulp van professor Frank Hendrickx, specialist arbeidsrecht aan de KU Leuven.

Consultant voor de arbitrage

Sportief zit er ook een en ander in de pijplijn. Zo wordt een internationale consultant om de arbitrage op niveau te krijgen. Twee refs zijn onderwerp van gerechtelijk onderzoek voor omkoping. Bossaert vindt ook het algemene niveau te laag, met te weinig refs die fluiten in de Champions League. Ook de videorefs worden uit busjes naast de stadions gehaald en krijgen een vaste uitvalsbasis in Tubeke.