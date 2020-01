Nieuwe eigenaar erft diepe financiële put bij KV Oostende

Voetbalclub KV Oostende heeft door het opstapelen van de verliezen geen enkele financiële buffer meer.

KV Oostende zit in de laatste onderhandelingen over een verkoop van de club. Een overname is broodnodig, zo blijkt uit de jaarrekening voor vorig seizoen, want zonder vers geld is de kustclub rijp voor het bankroet.

KV Oostende draaide vorig seizoen operationeel 10 miljoen euro verlies. Het nettoverlies komt uit op 9,6 miljoen euro. Met de overgedragen verliezen - 23 miljoen euro - is het kapitaal van 22 miljoen euro uitgevaagd. Het eigen vermogen - de spaarpot van de club - is weg en zit een half miljoen onder nul. De club moest daarom, zoals de regels voorschrijven, officieel beslissen de onderneming voort te zetten. Daarnaast bedragen de schulden 15 miljoen, een stijging met vier miljoen.

Loonmassa

De omzet neemt ook een flinke duik - van 30 naar 18,6 miljoen euro. Terwijl de kosten maar met een tiende zakken, van 31 naar 28 miljoen euro. De club wijt die hoge kostenstructuur onder meer aan 'de te hoge loonmassa van de spelers ontstaan in het verleden onder een vorige voorzitter.' Dat laatste is een verwijzing naar Marc Coucke, die eind 2017 Anderlecht kocht en vertrok bij KVO. Het voorbije seizoen was het eerste zonder Coucke, eerst onder Peter Callant en nu Frank Dierckens. Volgens KVO bracht Coucke de club op de rand van de afgrond door KVO boven zijn stand te laten leven, terugbetaling van 6 miljoen euro schuld te eisen en na zijn vertrek transferinkomsten te blijven afromen zonder de makelaarskosten te betalen.

De loonlast is na de exit van Coucke maar gedaald van 14,7 tot 12,3 miljoen euro. Er is uitgebreid bericht over het miljoenenloon van ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts, die in de B-kern zit en nooit speelt.

De grote daling van de omzet is een gevolg van flink minder inkomsten uit transfers en commerciële activiteiten. De club liep 1,3 miljoen euro inkomsten mis aan sponsordeals, onder meer door de overstap van meerdere sponsors - onder wie hoofdsponsor Willems Veranda - naar Anderlecht in het zog van Coucke. Het matige seizoen van de kustboys had onder meer ook zijn effect: de inkomsten uit tickets en horeca zakten met 700.000 euro. Lees: na de Vlaamse kermis onder Coucke is weireldploegsje terug bij de oude conclusie. Er zijn te weinig fans om de club in eerste klasse draaiende te houden, want 'de kabeljauws in de Noordzee komen niet kijken', zoals een oud-voorzitter het ooit stelde.

Transfersommen

De winst uit inkomende transfersommen zijn dan weer gezakt van 9,5 miljoen tot 150.000 euro. Terwijl de commissies aan makelaars opvallend genoeg wel stijgen van 9,7 tot 11 miljoen. Alweer een erfenis van Coucke, aldus de club. Er is in sommige gevallen sprake van commissies tot 40 procent van het totale transferbedrag. Coucke bedong dan weer in de verkoopsdeal dat de transferinkomsten moesten worden doorgestort naar zijn familiale holding, terwijl KVO moest opdraaien voor de makelaarscommissies.

Ook de huur van het stadion van Coucke - 1,2 miljoen euro - is KV Oostende een blok aan het been. Het bestuur van KVO stelt dat de club in de opgezette constructie - een huurbedrag voor vruchtgebruik op 30 jaar - veel meer betaalt dan wat het stadion eigenlijk waard is.

De club houdt vol dat er geen sprake is van structureel verlies. 'Het verlies is voor 70 procent op conte van de erfenis van het tijdperk-Coucke. Het structureel verlies beloopt een kleine 3 miljoen euro', luidt het. 'Het overgrote deel van de schulden op lange termijn is en dat de club zonder probleem aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen', klinkt het tegenover Belga.

Break-even

KV Oostende benadrukt voorts dat de jaarrekening slechts een momentopname is en dat we intussen zeven maanden verder zijn. 'Bedoeling is om, samen met de nieuwe investeerders, een kostenstructuur op te stellen waarbij er break-even kan worden gedraaid. Daar is de club nu al voluit mee bezig. Ook op het einde van het seizoen lopen ook enkele dure contracten af.'