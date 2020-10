Nieuwe sluitingsgolf doet Basic-Fit pijn

Basic-Fit moet de helft van zijn fitnesszaken sluiten door het oprukkende coronavirus. Maar het Nederlandse bedrijf houdt vast aan zijn ambitieuze groeidoelstellingen.

Slecht nieuws voor Belgen die graag gewichten heffen. Nadat Basic-Fit de voorbije weken al 353 fitnesszaken in Frankrijk weer gesloten heeft, moet de Nederlandse keten ook de deuren van haar 109 sportscholen in Brussel en Wallonië vanaf vandaag op overheidsbevel vier weken dichthouden. Daardoor is de helft van alle vestigingen van Basic-Fit toe, meldde het bedrijf maandag in een tradingupdate.

Basic-Fit valt voor de tweede keer dit jaar ten prooi aan het coronavirus. Midden maart moest het bedrijf alle 900 vestigingen in de Benelux, Frankrijk en Spanje sluiten. Toen die clubs vanaf eind mei stap voor stap de deuren heropenden, noteerde Basic-Fit een opmerkelijke groei. In juni en juli verwelkomden zijn clubs fors meer nieuwe leden dan een jaar eerder. Mogelijk voelden veel burgers de nood om hun lichaam te trainen en 'hun immuunsysteem te versterken', zegt Basic-Fit.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De tweede golf doet Basic-Fit vooral in Frankrijk pijn. Het land is goed voor de helft van alle fitnesszaken van het bedrijf, waarvan meer dan driekwart op slot is. Ook België bezorgt Basic-Fit kopzorgen. België is, net als Nederland, goed voor een vijfde van de business. Maandag eiste een reeks burgemeesters uit de Vlaamse Rand ook de sluiting van fitnesszaken in hun regio uit vrees dat veel Brusselse fitnessfans bij hen zullen komen trainen. Als Vlaanderen het voorbeeld van Brussel en Wallonië volgt, dreigt Basic-Fit in ons land met bijna 200 gesloten zaken te zitten.

Reserveren

Hoewel online veel klachten circuleren over de gebrekkige naleving en controle van de coronaregels in fitnesszaken, gaat Basic-Fit er prat op strikte hygiëneregels te volgen. Zo moeten alle klanten vooraf tijd reserveren, alle toestellen voor én na gebruik schoonmaken en altijd een mondmasker dragen (behalve op loopbanden).

Omdat fitnesszaken in het lockdownvizier van de overheden raken, kondigde Basic-Fit maandag de eerste besparingsmaatregel aan: een tijdelijke bouwstop van nieuwe clubs. Zalen die al bijna klaar zijn, gaan nog open. De aankondiging deed Basic-Fit op de beurs 5 procent verliezen.

1.250 Basic-Fit Basic-Fit wil tegen 2022 1.250 fitnesszaken uitbaten.

Toch houdt CEO en oprichter René Moos vast aan zijn doelstelling om in 2022 1.250 zaken uit te baten. Zelfs in het rampjaar 2020 opende Basic-Fit nog eens 118 nieuwe clubs. Het bedrijf zet zijn indrukwekkende groeiparcours voort. In amper vijf jaar wist Basic-Fit het aantal clubs bijna te verdrievoudigen. Met goedkope abonnementen en een opvallende oranje marketing speelden de Nederlanders slim in op de groeiende fitnesstrend.

Compensatie

Door de sluiting van honderden vestigingen daalde de omzet in de eerste negen maanden van 2020 met 14 procent naar 318 miljoen euro. Compensaties (zoals de bevriezing van abonnementen, kortingen of upgrades) deden de gemiddelde omzet per lid per maand met een kwart dalen. Maar Basic-Fit wist zijn klantenbestand dit jaar wel 6 procent op te krikken tot 2,25 miljoen leden, die braaf lidgeld betalen.

Zodra Covid-19 onder controle is, zijn we optimaal gepositioneerd om onze leidende positie op de Europese fitnessmarkt te versterken. René Moos CEO Basic-Fit