Nog geen nieuw tv-contract voor Belgisch voetbal

De 24 profvoetbalclubs hebben besloten de toewijzing van het nieuwe tv-contract on hold te zetten.

Dat laat de Pro League, het bedrijf boven de clubs, weten in een mededeling. 'De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van de biedingen op de mediarechten voor de volgende cyclus. Er is beslist de rechten niet toe te wijzen op basis van de huidige stand van zaken. De Pro League plant vervolggesprekken met de bieders in de huidige procedure.'