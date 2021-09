'Nog meer verdachte wedstrijden in Belgisch topvoetbal'

De voetbalmakelaar Mogi Bayat heeft volgens een nieuwe reportage mogelijk een kwalijke rol gespeeld in de titelstrijd in 2014.

Opnieuw komen in ons topvoetbal verdachtmakingen naar buiten over vervalste wedstrijden door corrupte makelaars. Ditmaal draait het onder meer om de kampioenstitel in 2014.

'Meerdere spelers vertelden me dat Mogi Bayat luxehorloges aanbood. Om wedstrijden te beïnvloeden. Ik weet niet of het specifiek Genk-Brugge was, maar in 2014 bood Bayat spelers horloges aan.'

In een documentaire van de Franstalige openbare omroep RTBF doet een oud-profvoetballer anoniem een boekje open over het Belgische topvoetbal. Volgens de makers van 'Milieu du Terrain', Thierry Lutters en Patrick Remacle, bevestigen nog meer getuigen dat horloges zijn gebruikt om wedstrijden te manipuleren.

Drie jaar na Operatie Zero

De onthullingen komen er bijna drie jaar na het uitbreken van Operatie Zero. Dat is het gerechtelijk onderzoek naar fraude en witwassen in het voetbal, met ook een uitloper naar wedstrijdvervalsing. KV Mechelen gooide het op het einde van het seizoen 2017-2018 op een akkoordje met Waasland-Beveren om degradatie te ontlopen, met de hulp van makelaar Dejan Veljkovic. Die werd in 2018 - nadat het gerecht op 10 oktober van dat jaar op tientallen adressen in binnen- en buitenland was binnengevallen bij clubs en mensen in en rond het topvoetbal - de eerste spijtoptant in ons land.

In een mogelijk nieuw dossier van wedstrijdvervalsing komt een andere, even veelbesproken makelaar in het vizier: Mogi Bayat. Daarbij gaat het om de kampioenstitel van Anderlecht in het seizoen 2013-2014. Toenmalig Standard-eigenaar Roland Duchâtelet - de oprichter van het chipbedrijf Melexis - beweert al jaren dat er matchfixing in het spel is. De anonieme getuigenis geeft nu ook aan dat een en ander mogelijk niet pluis was.

Standard ging met een straatlengte voorsprong de play-offs in. Maar de club verloor de titel nog aan Anderlecht. Er wordt gewezen naar Anderlecht-Genk (4-0) op de op twee na laatste speeldag en ook Genk-Club Brugge (3-2) een week later. In die laatste match zouden Genk-spelers 'aanmoedigingspremies' hebben gekregen om hard hun best te doen tegen Brugge, ook al waren ze definitief uit de titelstrijd. Dat laatste wordt evenzeer als omkoping beschouwd. Bij de match Anderlecht-Genk rijzen ook vragen bij de rol van Genk-coach Emilio Ferrera, in de stal van Bayat. Op het veld zaten bij beide clubs spelers in de portefeuille van de makelaar.

Dure horloges

Het smeermiddel voor de wedstrijdmanipulatie waren dure horloges. De documentairemakers schetsen horloges als symbool voor sociale status in het voetbal. Tegelijk zijn ze een uitstekend alternatief betaalmiddel - horloges kunnen tien- tot honderdduizenden euro's waard zijn - voor cash, dat almaar moeilijker ongezien in grote hoeveelheden gebruikt kan worden.

Bij de huiszoeking bij Bayat voor Operatie Zero in 2018 zijn een massa lege horlogedozen gevonden. Volgens de documentairemakers is dat een methode om mensen in het voetbal tot horigen te maken omdat horloges zonder doos en bijbehorend certificaat niets waard zijn.

Ook Mogi's broer Mehdi, de sterke man bij Charleroi en tot voor kort voorzitter van de voetbalbond, komt aan bod in het tv-programma. De makers suggereren dat zijn recente exit bij de bond direct gekoppeld is aan Operatie Zero. Het gerecht zou later deze maand nog met de conclusies naar buiten komen in het luik rond Veljkovic en Bayat, met wellicht tientallen clubs en betrokkenen die in beschuldiging zouden worden gesteld.

Nog uit de documentaire blijkt dat ook Veljkovic transferdeals smeerde door met horloges te strooien. Daarbij valt de naam van gewezen sportief directeur bij Standard, Olivier Renard.

Documenten uit het politieonderzoek tonen in 'Milieu du Terrain' opnieuw een glimp van hoe makelaars en clubverantwoordelijken frauduleuze fiscale constructies opzetten. Dat gebeurde onder meer door het factureren van scoutingopdrachten - vaak via bedrijfjes in het buitenland - die nooit hebben plaatsgevonden. Vertrekkend Pro League-topman Pierre François wordt dan weer op de rooster gelegd over de mogelijkheid dat hij als Standard-topman met Bayat onder een hoedje zou hebben gespeeld voor de transfer van een voetballer.

Luttens en Remacle citeren ook uit het verhoor van Standard-eigenaar Bruno Venanzi. Die wordt door de speurders voor 3 miljoen euro frauduleuze constructies verweten, waarvan hij een deel voor fictieve scouting toegeeft. Daar voegt Venanzi meteen aan toe een klacht te willen indienen tegen Renard.

Nog matchen gefixt

In 2017 zijn mogelijk nog matchen gefixt. Weer zouden daarbij geld onder tafel en horloges zijn ingezet, met in de hoofdrol Veljkovic, scheidsrechter Sébastien Delferière en Herman Van Holsbeeck. Die gewezen Anderlecht-manager is vorige week samen met andere oud-clubtoppers in verdenking gesteld voor mogelijk gesjoemel bij de verkoop van paars-wit aan Marc Coucke eind 2017.