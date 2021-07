Noodtoestand in Tokio tijdens Olympische Spelen

Minister van Economische Zaken en coronacommissaris Yasutoshi Nishimura liet donderdagochtend weten dat later op de dag waarschijnlijk wordt besloten dat in Tokio opnieuw de noodtoestand zal gelden vanaf maandag 12 juli tot en met 22 augustus. Dat betekent onder meer dat horecazaken geen alcohol meer zullen mogen schenken.

'Het aantal nieuwe besmettingen stijgt, mensen doen meer verplaatsingen en in 30 procent van de nieuwe coronagevallen gaat het om een coronavariant', somberde Nishimura donderdagochtend. Dat is extra zorgwekkend omdat de vaccinatiegraad in Japan met 15 procent van de volwassen bevolking relatief laag is in vergelijking met andere rijke landen.