Nu ook officieel: Eden Hazard maakt transfer naar Real Madrid

Geen makelaar. Eden Hazard is in alles een atypische voetballer. Hij is een van de weinige topvoetballers die zonder makelaar werkt. Zijn vader Thierryis het aanspreekpunt en werkt indien nodig ad hoc samen met andere makelaars.



Eden nv. Het hoofdkwartier van de nv Eden Hazard ligt nabij de Noord-Franse stad Rijsel. De spil van de zakelijke en commerciële activiteiten zijn AD Team Conseil, met de focus op vermogensbeheer, en AV Team Premium. Dat verzorgt Hazards marketing, sponsorcontracten en sociale media. Zijn zakenimperium wordt gerund door financieel expert Vincent Vlieghe en Marie Armand. Hazard heeft bedrijfjes in het VK, Luxemburg en Ierland om zijn belastingen te optimaliseren.



Big in China. Eden Hazard heeft 35 miljoen volgers op sociale media, het nieuwe gouden kalf voor merken en bedrijven. Hij blijkt vooral populair in Azië en de VS. Hazard haalt - anders dan Neymar, Messi en Ronaldo - geen tientallen miljoenen euro’s per jaar uit commerciële deals. Hij heeft deals lopen met de kledingreus Nike, de automaker Nissan, de verzorgingsproducent Nivea, het koptelefoonbedrijf Beats, de voetbalkaartenmaker Topps, het mediaplatform Sina Weibo, de horlogemaker Ice-Watch, het gokbedrijf Bwin en de koekjesbakker Lotus Bakeries. Lotus-CEO en voetbalfan Jan Boone is wild van Hazard. Hij is ook ambassadeur voor Delhaize bij een liefdadigheidsproject met zieke kinderen.



Broertje Thorgan. Het is een topzomer voor de familie Hazard. Thorgan verhuisde net van de Duitse middenmoter Mönchengladbach voor 25 miljoen euro naar de topclub Dortmund.