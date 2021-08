Olympische grand cru met wat gemiste kansen...

In de schaduw van Nafi Thiam is de vierde plaats van Noor Vidts op de zevenkamp een van de grote Belgische verrassingen op de Spelen.

Dat ons land drie gouden medailles haalt, is van de Olympische Spelen van 1924 in Parijs geleden. Maar vergeleken met enkele gidslanden is België geen groot topsportland.

Met zevenkampster Nafi Thiam heeft België voor het eerst een olympische kampioen die zichzelf opvolgt. Het goud van gymnaste Nina Derwael is ongezien voor een kleine natie in een supermondiale sport.

Het goud in het mannenhockey is net als Derwael het product van maakbaarheid. Het is het werk van slimme, goed gestructureerde bonden, die na jaren van investeren oogsten. Het is meteen ook het eerste Belgische teamgoud op de Spelen in dik 100 jaar.

Thiam is meer een verhaal van geluk. Ze is met veel talent geboren en belandde bij de juiste coach, Roger Lespagnard, die de grote verdienste had haar niet te verknoeien. Anders dan bij Derwael, die zonder aangeboren klasse evenmin olympisch kampioene was geworden, is Thiam minder de uitkomst van talentopsporing en opleiding door een topsportsysteem. Ze werd als topper op aarde geworpen.

Met het zilver van Wout Van Aert in de wegrit van het wielrennen en het brons van judoka Matthias Casse staat de teller op vijf medailles. Het is niet ondenkbaar dat Team Belgium de zes medailles - twee van elke kleur - van Rio evenaart.

De kans bestaat dat in het slotweekend nog een paar appels uit de boom vallen. Er is nog baanwielrennen, de jumping, de 4x400 vrouwen- en mannenestafette in de atletiek en Bashir Abdi in de marathon - al gaat het in die laatste twee disciplines eerder om waterkansjes.

Al bij al zijn het verwachte plakken, voor zover daar in topsport sprake van kan zijn. Verrassende medaillewinnaars zijn er niet.

Het is van de Spelen van 1924 in Parijs geleden dat België nog eens drie keer goud haalde. Het beste resultaat sinds 1945 waren zeven medailles (twee keer goud) in 1948. Nog een pluspunt is dat de Belgische top een beetje breder wordt. Op deze Spelen waren er vijf vierde en vijf vijfde plaatsen. In totaal zijn er al 23 top 8-plaatsen, medaillewinnaars incluis. Dat laatste is van belang, omdat Vlaanderen - topsportbeleid is een gemeenschapsmaterie - nog alleen sporters ondersteunt die kans maken op de mondiale top acht. In Rio waren er vier vierde plaatsen, twee vijfde en was er 19 keer een top 8.

De Spelen worden meer en meer een Vlaams verhaal. Van de 23 top 8-plaatsen zijn alleen Thiam en de judoka Charline Van Snick een puur Franstalige aangelegenheid. Het hockey, de triatlon (één atlete is gesteund door Franstalig België), de basketvrouwen en de 4x400 kennen een mengvorm van steun.

Het basket wordt vooral vanuit Vlaanderen en zijn systeem van topsportscholen aangedreven. De atletiekfamilie rond patriarch Jacques Borlée is door een conflict met de Franstalige bond overgestapt naar Vlaanderen. En de Brusselse gymnaste Maellyse Brassart wordt gesteund vanuit Topsport Vlaanderen. Het hockey krijgt het grootste deel van zijn steun uit Vlaanderen.

Een belangrijk deel van de verklaring is dat Vlaanderen structureel meer dan dubbel zoveel spendeert aan topsport dan het Franstalige landsdeel. Vlaanderen heeft het Franstalige landsdeel min of meer opgegeven als medaillefabriek.

Valse start

Vlaanderen hoopte voor de Spelen op zes medailles van eigen makelij. Het zijn er voorlopig drie. De conclusie is: goede Spelen. Door de drie gouden plakken voor België zelfs een grand cru. België staat verdienstelijk op de 23ste plaats in de medailleranking. Maar er zijn ook kanttekeningen te maken, zeker omdat België op basis van zijn grootte en welvaart rond tien medailles zou moeten uitkomen.

Ondanks de valse start bewijst Nederland zich nog maar eens als de grootste kleine sportnatie ter wereld. De oranje armada staat al op een record van 31 medailles, waarvan 9 gouden. Dat andere 'kleintje', Australië (25 miljoen inwoners), heeft 44 medailles (17 keer goud).

De Vlaamse topsport spiegelt zich aan twee landen. Denemarken (5,8 miljoen inwoners) staat op 9 medailles (2 keer goud). En Nieuw-Zeeland zit met 4,9 miljoen mensen aan 19 medailles (7 keer goud). Bij die overachievers zien we enkele sporten terugkeren: zwemmen (Australië haalt 9 van zijn gouden medailles en 20 in totaal in die discipline), roeien (5 plakken voor Nieuw-Zeeland en 5 voor Nederland), baanwielrennen (3 keer goud voor Nederland) en zeilen (1 gouden plak voor Denemarken). Nederland pakt ook vijf medailles in de atletiek. Nog opvallend is dat zeven op de tien Nederlandse medailles door vrouwen zijn behaald, waar dat bij Australië, Denemarken en Nieuw-Zeeland ongeveer 50/50 is.

Is er laaghangend fruit voor Vlaanderen? In het zeilen doet ons land altijd wel mee voor medailles, maar lukt het niet altijd. Het Vlaamse zwemmen is een drama met alleen een finale voor Fanny Lecluyse. Lode Grossen is na zijn pensioen bij de turnfederatie vorig jaar aan de slag als technisch directeur bij de Vlaamse zwembond. Hij moet van de grond af herbeginnen om tegen Los Angeles 2028 topzwemmers af te leveren. Een moeilijke opdracht wordt garanderen dat de dominante hoofdcoach Ronald Gaastra niet alles en iedereen blijft overschaduwen.

Een tweede probleemkind, door interne Vlaamse twisten, was jarenlang de atletiek. Ook communautair zit geregeld een haar in de boter. Tokio levert een diffuus beeld op, van goeie resultaten maar ook tegenvallers.

Zevenkamp

Opstekers zijn de negende plaats van de nog jonge Paulien Couckuyt (400 meter horden) en de vierde plaats van Noor Vidts op de zevenkamp. Ook de nog altijd maar 21-jarige Jonathan Sacoor, die na een onfortuinlijk avontuur aan een Amerikaanse universiteit tegenviel, is voor Parijs een zekerheid. Tegelijk maakt België in veel disciplines - de werp- en springnummers, de sprint en de halve fond - niet veel klaar.

Veel wordt verwacht van Rutger Smith, de nieuwe Nederlandse technisch directeur van de atletiekbond. Er zijn ook nog altijd sterke coaches zoals Jacques Borleé, Rudi Diels en de Argentijn Fernando Oliva.

Het roeien en het baanwielrennen zijn lastig. Roeien is een minisport met weinig beoefenaars, weinig geld en media-aandacht. Weinig sporters zijn bereid zich vier jaar te onderwerpen aan een spartaans trainingsregime in de hoop op een kort moment van glorie op de Spelen. Toch is het de bedoeling dat de nieuwe Nederlandse technisch directeur Pim Raaben het roeien nieuwe impulsen geeft.