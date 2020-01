Omstreden Nike-schoenen goedgekeurd voor Tokio

Marathon

De Keniaan Eliud Kipchoge heeft met de Vaporfly vorig najaar in Wenen een historische prestatie geleverd door als eerste mens de marathon onder de twee uur te lopen (1.59.40). Brigid Kosgei verbeterde in oktober in de marathon van Chicago het 16 jaar oude wereldrecord van Paula Radcliffe (2.15.25) tot 2.14.04. De vijf snelste officiële marathons aller tijden werden gelopen met de Vaporfly, alle vijf in de laatste twee jaar.

De atletiekbond stelt nu dat de drie verende carbonplaten in de zool van de schoenen de hardloper zo veel sneller maken, dat mogelijk sprake is van een oneerlijk voordeel.

Vanaf 30 april moet elke hardloopschoen die in een wedstrijd wordt gebruikt ook zeker vier maanden voor iedereen te koop zijn. Prototypes, waarin nieuwe technologieën zijn toegepast, zijn dus niet toegestaan in races.

Integriteit

'Het is niet onze taak de markt voor sportschoenen te reguleren, maar het is wel onze plicht de integriteit van de sport te bewaren', lichtte voorzitter Sebastian Coe de strengere regels toe. 'We moeten erop kunnen vertrouwen dat de atleten geen schoenen dragen die een oneerlijk voordeel opleveren. De regels bieden evenwicht en duidelijkheid aan atleten. Dat is van groot belang in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio.'