Omzetverlies voetbalclubs loopt in de miljarden

Regerend Amerikaans kampioen Seattle Sounders (groen) kan dit weekend zijn derde titel veroveren. Tegenstander in de MLS-finale is Columbus Crew.

'We moeten ons aanpassen', zegt Don Garber, de topman van de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS). Hij reageert daarmee op het grote omzetverlies van de voetbalclubs als gevolg van corona.

De Major League Soccer (MLS) is de jongste voetbalcompetitie om de boeken te openen. 'Het omzetverlies is dramatisch', zegt topman Don Garber.

De Amerikaanse clubs grepen in het coronajaar naast nagenoeg 1 miljard dollar omzet. 'De clubs moeten zo rigoureus mogelijk omgaan met hun financiën. We moeten ons aanpassen. Dat is de realiteit wanneer je een profsportcompetitie leidt tijdens een pandemie', zegt Garber.

De Amerikaanse voetbalcompetitie vreest dat ook volgend jaar nog zonder publiek zal worden gespeeld.

De topman hoopt dat 2021 beter zal zijn dan 2020. 'Want ik weet niet of we twee opeenvolgende jaren zo'n impact aankunnen.' Al maakt Garber zich geen illusies. Hij sluit niet dat ook volgend jaar wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

MLS ontsloeg een vijfde van zijn werknemers. En ook bij de clubs vielen ontslagen. De spelers stemden in met 5 procent minder loon.

Misgelopen transfers

Eerder lieten ook al andere voetbalcompetities sombere geluiden horen. Consultant KPMG berekende tijdens de eerste lockdown dat het omzetverlies van de vijf belangrijkste voetbalcompetities (Big Five: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A en La Ligue) door de pandemie zou oplopen tot 4 miljard euro.

2 miljard Omzetverlies De Duitse Bundesliga verwacht tot 2022 een omzetverlies van 2 miljard euro.

Dat cijfer is inmiddels ruimschoots achterhaald. Zo verwacht alleen al de Bundesliga tot 2022 naast 2 miljard euro inkomsten te grijpen. Voor het huidige seizoen rekent de Deutsche Fussball Liga op een verlies van 1 miljard, grotendeels te wijten aan het verbod op publiek.

De misgelopen transfers zijn in Duitsland goed voor een verlies van 250 miljoen euro. De Tijd becijferde dat de Big Five in de jongste transferperiode 3,4 miljard euro uitgaf aan nieuwe spelers. Dat is de helft minder dan in de recordzomer van 2019 (6,9 miljard).

Rood Italië

Een fors omzetverlies is nefast voor het nettoresultaat van een club. Getuige daarvan zijn de Italiaanse clubs die over het boekjaar tot eind juni voor 770 miljoen euro in het rood doken. Dat blijkt uit een schatting van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport op basis van neergelegde jaarrekeningen en officieuze cijfers van de clubs die hun rapport nog niet deponeerden.

AC Milaan meldde een verlies van 195 miljoen euro, stadsrivaal Inter van 102 miljoen euro. Juventus dook 90 miljoen euro in het rood en AS Roma sloot zijn boekjaar 200 miljoen euro in de min.

