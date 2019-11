Ondernemer Roland Duchâtelet verkoopt Engelse club Charlton

De Belgische oprichter van de chip-fabrikant Melexis weet de Engelse tweedeklasser te slijten aan een investeerder uit de Golfstaat Abu Dhabi.

Roland Duchâtelet doekt de laatste resten van zijn voetbalrijkje op. De Londense tweedeklasser is verkocht aan East Street Investments. Dat wordt gecontroleerd door het Abu Dhabi Business Development, het privé-investeringsfonds van de kleinzoon van het hoofd van het Golfstaatje al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. De nieuwe eigenaar, sjeik Saeed Bin Tahnoon al-Nahyan, investeert via zijn fonds naar eigen zeggen in zestig bedrijven die actief zijn in energie, verzekeringen, media, scheepvaart en sportentertainment.

Een overnameprijs is niet bekend gemaakt. Britse media meldden eerder deze maand dat Duchâtelet zelf een prijs van 60 miljoen pond (70 miljoen euro) op de club geplakt had.

De verkoop is het einde van vijf woelige jaren van Duchâtelet bij Charlton. Zijn eigengereide kijk op het voetbalbedrijf bracht hem snel op ramkoers met de fans van de traditieclub. Er ontstonden anti-Duchâtelet actiegroepen. De strijd tegen Duchâtelet culmineerde zelfs in een poging om een lijst op de been te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden. Enige programmapunt: anti-Duchâtelet.

Tv-geld

Duchâtelet zag in de Londense traditieclub initieel een koopje. Een beetje investeringen zouden volstaan voor de promotie naar de Premier League, die hem toegang zou verschaffen tot de grote vetpotten van het tv-geld. Maar dat mislukte. De club zakte zelfs naar derde klasse, wat het supportersverzet enkel verder aanjoeg.

Duchâtelet zette de club daarop in de verkoop. Maar het duurde uiteindelijk nog bijna twee jaar voor hij de club wist te verkopen. Even leek er een deal met Australiërs, die Charlton tot een soort Australisch nationaal team in de Premier League wilden omturnen. Maar de verkoop ketste finaal af.