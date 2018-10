Ondernemers lopen averij op in zee vol voetbalhaaien

De grote influx van ondernemers in het Belgisch voetbal is uitgelegd als een zegen voor de professionalisering, een nieuwe commerciële dynamiek en een cleaner voetbal. De ongeziene gerechtelijke actie toont dat de oude heersers zich niet zomaar laten verjagen.

Ondernemer Olivier Somers van het promotie-artikelenbedrijf Gemaco is opgepakt voor verhoor in een van de grootste gerechtelijke acties ooit in het Belgisch voetbal. Hij kocht geen jaar geleden samen met kompaan Dieter Penninckx van de schoenenreus Brantano traditieclub KV Mechelen voor de bradeerprijs 4 miljoen euro. Het koopje van de eeuw is voor het ondernemersduo stilaan veranderd in een treincrash in slowmotion.

Het is volstrekt onduidelijk of Somers van iets beschuldigd of verdacht wordt. Hij is opgepakt samen met de sportief directeur, aangesteld onder Somers en Penninckx, en de financiële man. Die laatste, Thierry Steemans, is sinds jaar en dag bij de club. Mogelijk heeft het verhoor te maken met het ‘old skool’ KV Mechelen. De verdachte Servische makelaar Dejan Veljkovic - die zowel coaches als spelers in portefeuille heeft - was kind aan huis bij Malinwa. Daarnaast deed de club zaken met de onvermijdelijke Mogi Bayat, ook nog na de komst van Somers en Penninckx.

De twee zijn door de wol geverfde succesvolle ondernemers. Naïeve koorknapen zijn het allerminst. Toch keken beide heren na hun aankomst in het Belgisch voetbal met groot ongeloof naar de harde mores en losse zeden van het milieu. Ze leerden snel les één van het voetbal: het is elke seconde van de dag opletten om niet gerold te worden door gehaaide makelaars, coaches en spelers. Makelaars proberen manke voetballers zonder verpinken als frisse Arabische volbloeden te slijten, tegen fluks geïnflateerde prijzen.

Somers en Penninckx hadden welgeteld één dikke meevaller: ze verkochten het Afrikaanse talent Hassane Bandé na één seizoen in de hoofdmacht voor bijna 10 miljoen euro aan Ajax. Daar revalideert de speler momenteel van een blessure.

Kommer en kwel

Voor de rest was het vooral kommer en kwel. KV Mechelen degradeerde naar het vagevuur van tweede klasse. Penninckx en Somers doorbraken daarop een ongeschreven heilige regel in het Belgisch voetbal door gerechtelijke stappen te ondernemen tegen rivaal Moeskroen. Ze voelden zich bekocht omdat Moeskroen al jaren in handen zou zijn van makelaars. Dat is verboden volgens de regels van de Belgische voetbalbond. Maar omdat het Belgisch voetbal zijn zaakjes onderling regelt en geen pottenkijkers van buiten wil, zijn Somers en Penninckx met de nek aangekeken. Er werd gedreigd, gesmeekt en getierd om het duo zijn klacht te doen intrekken.

Somers en Penninckx zijn de jongste voorbeelden van een grote influx aan ondernemers in het Belgisch voetbal. Behalve bij vzw Racing Genk - alle andere eersteklassers zijn bedrijven - staan de Belgische topclubs onder controle van ondernemers. Van Marc Coucke (Anderlecht) en Bart Verhaeghe (Club Brugge) over Paul Gheysens (Antwerp) tot Peter Callant (KV Oostende). Aan de top van het Belgisch voetbal wemelt het van bekende ondernemers. Allen verklaarden ze bij hun intrede hun club verder te professionaliseren. Hun intrede is uitgelegd als een zegen voor de commerciële dynamiek en een cleaner voetbal. Rond het Belgisch voetbal hing tot zeer recent het parfum van de lagere regionen: van kleine zelfstandigen die in rokerige achterkamers met zwart geld strooien.

'Alles is zuiver'

Het valt niet te ontkennen dat Verhaeghe Club Brugge sinds de overname zes jaar geleden van een sputterende sloep op de Reien omgetoverd heeft in een commercieel slagschip. Coucke inspireert zich op Verhaeghe om nu ook bij Anderlecht een zakelijke revolutie te ontketenen. De wandelende cognacbellen in rood Brussels pluche worden vervangen door jonge 21ste-eeuwse Vlerick-boys met exceltabellen onder de arm.

Het moet pijn doen dat beide clubs via huiszoekingen genoemd worden in het onderzoek. Het is wel onduidelijk of de Brugse coach en de ex-Anderlecht-manager - allebei opgepakt - verdere schade zullen veroorzaken. ‘Wij hebben niets te verbergen, alles is zuiver’, verzekert Verhaeghe. De geviseerde makelaars Bayat en Veljkovic waren onlangs betrokken bij enkele Club-transfers. ‘Daarmee was alles tot in de puntjes in orde. De makelaars worden trouwens aangeduid door de spelers, niet door de clubs. Het liefst van al zouden we zonder werken. Wij nemen ook Ivan Leko in bescherming, we zijn zeker dat hem als trainer van Club Brugge niks te verwijten valt.’

Georganiseerde misdaad

Het gerechtelijk onderzoek leert dat het Belgisch voetbal volhardt in zijn oude kwalen.

Het gerechtelijk onderzoek leert dat het Belgisch voetbal volhardt in zijn oude kwalen. Door het bestaan van transfers en het beroep op makelaars is overal in de voetbalwereld sprake van dubieuze praktijken, waarbij massaal geld wordt scheefgeslagen. Er is snel veel geld te verdienen en dat lokt bonafide tot maffieuze types. Het is geweten dat het voetbal op de Balkan - populaire rekruteringsgrond voor Belgische clubs - gecontroleerd wordt door de georganiseerde misdaad.

De vraag is of dit een onderdeel is van operatie opkuis, waarbij slachtoffers vallen als collateral damage van de oude wereld. Of lieten de nieuwe bazen betijen in een door en door rotte wereld, in een poging tot symbiose te komen met de oude heersers? Door verwaarloosde scouting - clubs zetten pas sinds kort opnieuw een netwerk van talentverkenners op - hebben clubs zich in het recente verleden helemaal overgeleverd aan makelaars. Dat maakt het moeilijk te breken met de zonden en gebreken van het ancien régime, omdat nieuw en oud elkaar nodig blijven hebben. ‘We moeten de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten. Maar er is al zeker imagoschade. Dit illustreert pijnlijk de te grote macht van de makelaars over ons professioneel voetbal’, zegt Carl Ballière, de voorzitter van Zulte Waregem.