Onderzoek naar gokgedrag Belgische hockeyspelers op WK

De kansspelcommissie opent een onderzoek naar mogelijk illegale gokpraktijken door spelers van de nationale hockeyploeg op het voorbije WK in India.

Volgens de kranten La Dernière Heure en La Libre staan drie spelers van de kersverse wereldkampioen in het vizier van een onderzoek. De hockeybond bevestigt aan het persagentschap Belga dat de kansspelcommissie contact met hem opnam.

'We bevinden ons in het stadium dat de kansspelcommissie informatie verzamelt. In tegenstelling tot wat is gezegd, gaat het niet om een onderzoek door de politie', benadrukt Denis Van Damme, directeur marketing en communicatie van de Belgische Hockeyfederatie (KBHB). 'We zijn ingegaan op de vraag van de commissie, die een kopie wenste van de wedstrijdbladen van de Red Lions in India.'

Mocht het parket beslissen een gerechtelijk onderzoek te starten, dan zal de hockeybond zijn medewerking verlenen. 'Uiteraard zullen wij meewerken met de bevoegde instanties', zegt Van Damme, die benadrukt dat elke speler aanwezig in India op de hoogte was van het verbod om te gokken op een match van de Belgen of een ander land in het toernooi.

Transparant

'Wij hebben spelers gecontacteerd en gevraagd of ze betrokken waren bij online weddenschappen. Niemand heeft daar positief op gereageerd', gaat Van Damme verder. 'Nu stelt zich de vraag of het verbod ook geldt voor een lid van de ploeg dat niet geselecteerd werd voor het toernooi of zelfs voor een lid van de staf dat niet op het wedstrijdblad stond.'