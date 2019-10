Onderzoek naar gokreclame bij KAA Gent

De Kansspelcommissie voert een onderzoek naar reclame van het gokbedrijf Napoleon Games bij KAA Gent. Minister Koen Geens spreekt van ‘duidelijke schendingen’ van de reclameregels.

Hoever kunnen gokbedrijven gaan om nieuwe spelers te lokken? De Kansspelcommissie heeft een onderzoek geopend naar een actie van Napoleon Games als sponsor van de voetbalclub KAA Gent.

In de jongste nieuwsbrief van de eersteklasseclub werd die aangekondigd: ‘Beleef een dag als Buffalo!’ Supporters kunnen een dag lang ontbijten, trainen en een partijtje FIFA spelen met spelers Sven Kums, Laurent Depoitre en Jonathan David. Maar wie kans wil maken op de prijs moet een weddenschap plaatsen bij KAA Gent-sponsor Napoleon Games, voor minstens 1 euro.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet de Kansspelcommissie ‘duidelijke schendingen’ van de regels die Geens zelf oplegde voor gokreclame via een Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018. Daarin staat dat in elke reclame een duidelijke minimumleeftijd en de boodschap ‘Gok met mate!’ moet staan. ‘Het aanbieden van bonussen omvat verschillende gevaren voor de gokker’, zegt Geens. ‘Zo kunnen nieuwe spelers worden aangezet te beginnen te gokken of bestaande spelers opnieuw te gaan gokken.’

‘Wij reageren hier als club niet op’, zegt Patrick Lips, de woordvoerder van KAA Gent.

'Geen probleem'

Bij Napoleon Games wil topman Tom De Clercq wel graag reageren. ‘Die actie past volgens ons wel in het wetgevend kader. Onze marketingafdeling heeft me uitgelegd dat als je wil meedoen, je een account moet aanmaken op ons platform. We richten ons dus duidelijk niet tot minderjarigen want je moet 18 jaar zijn om je te kunnen registreren.’

Napoleon Games heeft een partnership met KAA Gent om onze spelers een geprivilegieerde blik achter de schermen te gunnen. Tom De Clercq Topman Napoleon Games

‘En het volstaat 1 euro in te zetten om deel te nemen aan de actie. Dat is toch wat anders dan vragen om 100 of 150 euro te storten. Ik zie daar geen enkel probleem in. Dat past in ons partnership met KAA Gent om onze spelers een geprivilegieerde blik achter de schermen van de club te gunnen. Het is een bijzonder onschuldige actie.’

John Crombez, Kamerlid en sp.a-voorzitter, is het daar niet helemaal mee eens. ‘Het meelopen met een voetbalspeler is duidelijk gericht op minderjarigen. Dat zij tegen betaling een gok moeten wagen bij Napoleon Games voor ze die droom in vervulling kunnen zien gaan, gaat zelfs nog een stap verder dan reclame maken alleen. Ik kijk uit naar de resultaten van het onderzoek van de Kansspelcommissie.’

Crombez vindt dat de huidige regels voor gokreclame, die Geens in een Koninklijk Besluit vastlegde, niet ver genoeg gaan. ‘Reclame voor onlinegokken is continu aanwezig in de leefwereld van minderjarigen. Zodra ze op internet gaan of televisie kijken, worden ze er sowieso mee geconfronteerd. De hoeveelheid reclame is ook massaal toegenomen en onderzoek wijst uit dat gokken door de reclame niet alleen genormaliseerd wordt, maar bij jongeren bijna vanzelfsprekend is geworden. De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een verbod op reclame.’

Gokken is door de reclame niet alleen genormaliseerd, maar bij jongeren bijna vanzelfsprekend geworden. John Crombez voorzitter sp.a

Vorige maand beloofden vijf Belgische gokbedrijven, waaronder Napoleon Games, dat ze vanaf 1 januari geen reclame meer maken op radio, tv en in gedrukte media. Maar dat herenakkoord van de gokbedrijven, die samen 65 procent van de legale gokbusiness in ons land vertegenwoordigen, ging niet over internetreclame en sponsoring van voetbalclubs.