Onderzoeksrechter zet geen stap opzij in voetbaldossier

Het wrakingsverzoek tegen de magistraat zal nu voor het hof van beroep belanden.

Nadat er tegen hem een wrakingsverzoek was ingediend door advocaat Hans Rieder van scheidsrechter Bart Vertenten, heeft de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin beslist dat hij geen stap opzij zet in het dossier over voetbalfraude. Dat maakte het parket van Limburg dinsdag bekend.

Topadvocaat Hans Rieder van scheidsrechter Vertenten trok de integriteit van de onderzoeksrechter in twijfel omdat die ook een tijdlang deel uitmaakte van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Rieder verweet de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat zijn cliënt als scheidsrechter tewerkgesteld was door de voetbalbond. Vertenten zit met acht andere verdachten in hechtenis in het kader van het onderzoek naar voetbalfraude van het federale parket.

'Onderzoeksrechter Joris Raskin laat weten dat hij weigert zich te onthouden. Aldus zal het wrakingsdossier conform de wettelijke bepalingen overgemaakt worden aan het hof van beroep in Antwerpen, dat een beslissing zal nemen inzake het neergelegde verzoekschrift', aldus de Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen.

Lokeren

Dinsdag raakte ook bekend dat Peter Maes, de trainer van Lokeren, in verdenking is gesteld in het financiële luik in de zaak van de fraude in het voetbal. Dat bevestigde zijn raadsman Dirk Vanden Boer na afloop van zijn verhoor. Maes werd dinsdagmiddag na zijn verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij werd door de onderzoeksrechter verhoord in verband met het witwasluik van de zaak en niet met het luik van matchfixing.

Ook de voorzitter van Lokeren, Roger Lambrecht, is maandag ondervraagd in kader van de operatie Propere Handen. Dat vernam het persbureau Belga uit gerechtelijke bronnen. Na verhoor mocht Lambrecht echter beschikken. Hij werd net als Maes aan de tand gevoeld over makelaar Dejan Veljkovic. Veljkovic is de zaakwaarnemer van Peter Maes.

Kamer

Intussen wil de Kamercommissie Financiën op 6 november Marc Coucke en Pierre François, respectievelijk voorzitter en directeur van de Pro League, horen over de onthullingen. Op 14 november volgt dan een gedachtenwisseling met minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).