Ongevallen bezorgen fitnesstoestellenmaker Peloton problemen

De fitnesstoestellenmaker Peloton staat onder zware druk. Het bedrijf maakt verlies na een massale terugroepactie. De Amerikaanse overheid onderzoekt ook of het bedrijf schuld heeft aan de dood van een kind.

De Amerikaanse overheid opent een onderzoek naar de Amerikaanse fitnesstoestellenmaker Peloton. Die is in opspraak wegens mogelijke mankementen aan zijn toestellen, waardoor mensen gewond zijn geraakt. Ook de dood van een kind wordt in verband gebracht met de toestellen van Peloton.