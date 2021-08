Ook cryptobeleggers vallen in zwijm voor Messi

De verrassende komst van voetballegende Lionel Messi naar Paris Saint-Germain veroorzaakt ook een stormloop op de cryptomunten die de Franse club uitgaf. Steeds meer voetbalclubs zien crypto als een extra bron van inkomsten en manier om fans aan zich te binden.

Ook al heeft Lionel Messi nog geen minuut op het veld gestaan voor zijn nieuwe club, op de cryptomarkt heeft de Argentijn al flink gescoord voor Paris Saint-Germain. Het onverwachte nieuws dat Messi van FC Barcelona overstapte naar de Franse sterrenploeg veroorzaakte deze week een stormloop op de cryptomunten die Paris Saint-Germain een jaar eerder had uitgegeven.

Steeds meer voetbalclubs geven dergelijke 'fan tokens' uit om fans aan zich te binden en extra inkomstenbronnen aan te boren.

Daarvoor gaan die clubs in zee met Socios, een blockchainplatform van de Franse internetentrepreneur Alexandre Dreyfus.

Socios wordt ook bekender bij het grote publiek. Het vervangt Pirelli als shirtsponsor van Inter en zou ook Messi een virtuele zak met cryptomunten hebben gegeven toen die bij PSG tekende.

De Paris Saint-Germain Fan Token, zoals de munt officieel heet, verdubbelde nagenoeg in prijs toen bekendraakte dat Messi FC Barcelona ging verlaten en mogelijk voor PSG zou tekenen.

Vorige week woensdag schommelde de koers van de PSG-munt net onder de 23 dollar. Dinsdag, toen Messi effectief voor twee jaar tekende bij de Parijse club, piekte de token op net geen 44 dollar. Intussen zijn cryptobeleggers wel een deel van hun winsten aan het veiligstellen, waardoor de koers van de token met een kleine 8 procent slinkt.

Clublied kiezen

Niet dat Paris Saint-Germain zijn virtuele munt als een beleggingsproduct in de markt zette toen de club die in januari vorig jaar voorstelde. De Fan Token werd toen vooral gezien als een manier om supporters meer aan zich te binden. Wie zo'n token koopt geniet namelijk extra voordelen in de fan-shop en kan ook mee stemmen over een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de leuze die op de aanvoerdersband van de club mag worden geborduurd.

De Paris Saint-Germain-tokens zijn lang niet uniek. Steeds meer voetbalclubs hebben de voorbije maanden een eigen cryptomunt: onder andere FC Barcelona, Inter en AC Milan en Manchester United beschikken over een eigen token. Wie een cryptomunt van Juventus bezit kan kiezen welk lied er door de geluidsinstallatie van het stadion wordt gejaagd als er een doelpunt valt. Deze zomer nog kondigden ook de Britse clubs Arsenal, Everton en Aston Villa aan dat ze een eigen munt lanceren.

In omvang is de markt voor voetbalmunten totaal niet te vergelijken met die in bekende crypto's zoals bitcoin of ether. Maar wie er in investeert moet wel beseffen dat de koersen van deze fan tokens even hard kunnen schommelen. Toen Atlético Madrid in mei de Spaanse Liga won, schoot de koers van de fancoin van de Madrileense groep op tien dagen van 9,8 naar 52,2 dollar. Intussen staat de Atlético-munt weer net boven de 20 dollar.

Socios

Om hun eigen crypto's op de markt te brengen kloppen de voetbalclubs aan bij Socios, een blockchainbedrijf dat drie jaar geleden werd opgericht door Alexandre Dreyfus, een Franse zakenman die eerder al de sportieve goksite Winamax lanceerde. Voetbalfans kunnen de tokens van hun favoriete club kopen via de app van Socios. Dat kan trouwens enkel met de virtuele munten die Socios zelf heeft ontwikkeld, zogenaamde Chiliz.

De helft van de omzet van de fan tokens die via het platform Socios worden verkocht of verhandeld gaat naar de voetbalclubs die ze uitgeven.

Socios' business is duidelijk aan het boomen, onder meer dankzij corona. Door de pandemie zagen de Europese topclubs hun omzet de voorbije maanden fors slinken en moeten ze op zoek naar andere inkomstenbronnen. Cryptomunten, die sinds de coronacrisis mainstream zijn geworden, lijken voor veel clubs de perfecte oplossing en het aanbod waarmee Dreyfus via Socios komt aandraven is aanlokkelijk. De helft van de omzet van de fan tokens die via Socios worden verkocht of verhandeld gaat namelijk naar de clubs.

Hoe meer cryptomunten een team uitgeeft of hoe populairder die zijn, hoe meer de inkomsten dus. In een recent interview gaf topman Dreyfus mee dat Socios alleen al dit jaar een omzet van 200 miljoen dollar heeft gedraaid. De helft daarvan gaat dus naar de clubs. De aanhoudende cryptohype heeft ook Socios geen windeieren gelegd. De voorbije maanden is de totale marktwaarde van Chiliz, de virtuele munt waarop het platform draait, tot boven de 3 miljard dollar gestegen.

Messi in Haspengouw

Tot voor kort was Socios allesbehalve een bekende naam bij het grote publiek, maar het bedrijf doet er alles aan om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen. Recent zorgde het bedrijf nog voor ophef in Milaan omdat het bandenproducent Pirelli vervangt als shirtsponsor van Inter. En Paris Saint-Germain bevestigde donderdag dat Messi ook een virtuele zak PSG-cryptomunten cadeau kreeg toen de Argentijn zijn contract afsloot bij de Parijse club.

Ook in andere sporten, zoals Formule 1, zijn fan tokens aan een opmars begonnen.

Maar de groep wordt ook steeds actiever in andere sporten dan voetbal. In mei kon het bedrijf nog aankondigen dat ook de Formule 1-teams van Aston Martin Cognizant en Alfa Romeo Racing Orlen eigen cryptomunten zullen lanceren via zijn platform.