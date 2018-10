Ook strafklacht tegen topvoetbalmakelaar Henrotay

In het grootschalige onderzoek naar de Belgische voetbalwereld domineren voorlopig de namen van de spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Maar de malaise lijkt nog een pak breder te gaan. Volgens onze informatie is het parket van Tongeren een strafonderzoek gestart naar het reilen en zeilen van topmakelaar Christophe Henrotay.

Henrotay, die deze zomer nog de transfer van de Belgische topdoelman Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid regelde, is internationaal een grote naam in het voetbal. Waar Mogi Bayat vaak de keizer van het Belgische voetbal wordt genoemd, zwaait Henrotay de plak als het om echt grote namen gaat.

Het onderzoek gaat uit van een strafklacht met burgerlijke partijstelling van Peter Smeets, de professionele begeleider van voetbalspelers. Hij werkt al jaren samen met een hoop Belgisch toptalent in het voetbal. Enkele jaren geleden ging hij in zee met Henrotay, die de transfers van spelers onder Smeets' begeleiding verzorgde.

Tielemans & co

Na het ontdekken van die constructies verbrak Smeets de samenwerking met Henrotay, om even later een strafklacht in te dienen. Het parket van Tongeren bevestigt dat een onderzoek is geopend. Opmerkelijk: hoewel het om gelijkaardige wanpraktijken gaat als diegene waar Bayat en Veljkovic van worden beschuldigd, staat het onderzoek naar Henrotay los van Operatie Schone Handen, zoals het grootschalige onderzoek ondertussen wordt genoemd.