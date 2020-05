Oorlog in Belgisch voetbal verlegt zich naar bondsvoorzitter

Mehdi Bayat, een van de machtigste Belgische voetbalbobo's, wordt geviseerd in een coronaclash in het profvoetbal.

De bestuurskamer van het Belgisch voetbal staat op stelten door de schok die het coronavirus veroorzaakte. De clubs Waasland-Beveren, Virton, Antwerp en ondernemer Roland Duchâtelet (voormalig eigenaar van Standaard Luik en Sint-Truiden) hebben bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) tegen bondsvoorzitter Mehdi Bayat een klacht ingediend wegens machtsmisbruik, meldt Het Laatste Nieuws. Die ongeziene stap komt deels door de afwikkeling van de stilgelegde competitie en deels door het eeuwige machtsspel in het Belgisch voetbal waar zelfs Macchiavelli een punthoofd van zou krijgen.

Kampioen

De elite van het profvoetbal heeft op 15 mei Club Brugge uitgeroepen tot kampioen en Waasland-Beveren tot degradant uit de eerste klasse. De Wase clubleiding wil die beslissing laten terugdraaien door de sportrechtbank BAS. Nu stapt ze dus ook naar de BMA wegens vermeende inbreuken op de eerlijke concurrentieregels. Ook Antwerp was tegen en dreigt vooral een Europees ticket te verliezen aan Charleroi, de club waar Bayat CEO is. Duchâtelet heeft geen direct belang in het voetbal, maar legde opnieuw een verklaring af omdat hij al jaren kritiek heeft op hoe het profvoetbal werkt. Virton is woest dat het uit ons profvoetbal gegooid is. De club van de Luxemburgse vastgoedbons Flavio Becca vecht bij het BAS haar verplichte degradatie aan en eist 15 miljoen euro schadevergoeding.

Virton stuurde dinsdag een mededeling uit waarin het Mehdi Bayat neerzet als de duistere prins van het Belgisch voetbal.

Virton stuurde dinsdag een mededeling uit waarin het Mehdi Bayat neerzet als de duistere prins van het Belgisch voetbal. 'Er zijn structurele belangenconflicten die het Belgisch voetbal veranderen in een cultuur van verduistering. Mehdi Bayat is CEO van Sporting Charleroi, voorzitter van de voetbalbond, bestuurder bij de Pro League (de koepel boven 23 profclubs, red.) en de broer van de dominantste makelaar (Mogi Bayat, red.), van wie bewijs is dat hij de beslissingen neemt bij Charleroi.

De bondsregels verbieden nochtans dat een makelaar een significante invloed heeft bij een club. We willen erop wijzen dat de meeste nationale federaties strikt verbieden dat een voorzitter van een federatie banden heeft met een club.' Virton noemt zijn uitsluiting uit het profvoetbal een aanval op de rechtsstaat. 'We zijn afgelopen vrijdag uit het niets onder voorlopig bewind geplaatst. De magistraat die dat uitsprak, is volgens ons onderzoek ook eerste plaatsvervanger bij het provinciaal parket van de Waalse vleugel van de voetbalbond. En ook de twee tijdelijke bewindvoerders hebben een link met de voetbalbond.'

Koning van de transfermarkt

De klacht zet opnieuw het vizier op de grote macht van de broertjes Bayat. Mogi Bayat is verdachte in een groot fraudeschandaal dat in 2018 uitbrak, maar blijft de koning van de Belgische transfermarkt. Mehdi Bayat stak met Charleroi sportief en financieel Standaard Luik voorbij als belangrijkste Waalse club. Charleroi krijgt daarvoor een boulevard van de politieke toppers in Henegouwen, steun voor een nieuw stadionproject incluis. Met steun van Club Brugge-baas Bart Verhaeghe greep Mehdi Bayat ook de macht bij de voetbalbond.

Volgens ingewijden loopt de Iraanse Fransman ook in het vizier door het schuivende machtsevenwicht in het Belgisch voetbal.

Volgens ingewijden loopt de Iraanse Fransman ook in het vizier door het schuivende machtsevenwicht in het Belgisch voetbal. De topclubs zagen hem lang als een onschadelijk lid van hun club, dat daarom mee aan tafel mocht schuiven. Die tijd is voorbij nu Charleroi jaar na jaar hoger klimt en meedoet voor de lucratieve Europese tickets. De kleintjes zagen Bayat lang als hun belangrijkste en sterkste bondgenoot, maar ook dat is passé nu Charleroi stilaan de status van topclub heeft.