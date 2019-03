Op jacht naar marginale winst

Als Victor Campenaerts straks het werelduurrecord wielrennen op zijn naam schrijft, is dat te danken aan intensieve training. Maar ook aan een samenspel tussen technologie en fysica. De Tijd dook de windtunnel in, op zoek naar de ‘marginal gains’.

Op 7 juni 2015 overbrugde de Brit Bradley Wiggins in een uur tijd 54,526 kilometer op de piste van het Lee Valley VeloPark in Londen. Beukend op de trappers en met gouden helm op het hoofd reed hij zich in de geschiedenisboeken. Niemand slaagde er sindsdien in zijn werelduurrecord scherper te stellen.

Victor Campenaerts (27) hoopt daar eindelijk verandering in te brengen. De Antwerpenaar vertrok deze week richting Mexico, waar hij op 16 of 17 april - afhankelijk van de weersomstandigheden - het record zal aanvallen. Hij hoopt in het velodroom van Aguascalientes af te klokken op 54,7 kilometer.

Tijdrijden is een klasse apart. Terwijl de overwinning in een ‘normale’ wielerwedstrijd mee wordt bepaald door teamgenoten en tactiek, is de tijdrit een eenzaam gevecht. De ‘race van de waarheid’ is de puurste snelheidstest denkbaar op twee wielen. Eén renner tegen de klok, tegen zichzelf en tegen de wetten van de natuur.

89% ‘Bij 50 kilo meter per uur is 89 procent van de weerstand die een renner moet overwinnen de luchtweerstand’, zegt Harm Ubbens van BikeValley.

Dat laatste is essentieel. Natuurlijk moet een renner fysiek top zijn voor hij van het werelduurrecord mag dromen. Alles begint met de kracht in de benen. Maar daarmee alleen kom je er niet meer. Wie het record wil breken, moet evengoed op zoek naar wat in sportjargon ‘marginal gains’ heet: kleine innovaties in techniek en wetenschap die ervoor zorgen dat een tijdrijder net dat ietsje minder hard moet trappen om de gewenste snelheid te halen. Op het absolute topniveau maakt elk half procentje efficiëntie het verschil tussen winst en verlies.

Nergens ter wereld zijn ze beter in het vinden van die marginale winst dan in het Limburgse Beringen. BikeValley is dé referentie als het op innovatie in de wielerwereld aankomt. Onderzoekers, bedrijven en toprenners vinden er elkaar in de zoektocht naar alles wat hen dat tikkeltje beter kan maken dan de concurrentie.

De efficiëntiewinst wordt gezocht op alle niveaus, van het materiaal van de tandwielen tot de weerstand tussen de grond en de banden. Maar tijdrijden is in de eerste plaats een gevecht met de aerodynamica. ‘Aan 50 kilometer per uur is 89 procent van de weerstand die een renner moet overwinnen de luchtweerstand. Of je een goed tijdrijder kan worden, hangt dus in belangrijke mate af van hoe efficiënt je op een fiets kan zitten’, zegt ingenieur Harm Ubbens, de specialist aerodynamica van BikeValley.

Ubbens is bereid me in de windtunnel te laten ondervinden welke rol aerodynamica zal spelen in de recordpoging van Campenaerts half april. Sinds de tunnel in 2016 werd geopend, is hij uitgegroeid tot de referentie in de wielerwereld als het op aerodynamica aankomt. Heel wat topteams zijn er al gepasseerd om onderzoek te doen naar de uitrusting en de houding van hun renners.

Van sommige toppers werd zelfs via 3D-scanning een replica gemaakt, zodat hun outfit en de materialen zone per zone konden worden geoptimaliseerd zonder dat ze zelf dagen in de tunnel moesten slijten. Ook Campenaerts deed een stuk van zijn voorbereiding in Beringen.

Deze Limburgse windtunnel maakt of kraakt werelduurrecords

Zo stil mogelijk

Tijd om de vijftig meter lange windtunnel in te duiken. Hij is verhoogd aangelegd in een grote loods, ruimte die nodig is om genoeg lucht te kunnen aanvoeren. Vier enorme ventilatoren achteraan in de gang kunnen tot 108 kilometer per uur luchtverplaatsing genereren.

Ubbens heeft voor de gelegenheid een tijdritfiets van partner Ridley geleend. Hij staat op rollen in de tunnel, op een grote cirkel die wat los lijkt te liggen. ‘Dat is de basis van het meetsysteem’, zegt Ubbens. ‘Onder het platform zitten sensoren die de kracht meten waarmee de fiets door de luchtstroom achteruit wordt geduwd.’

De tranen lopen al snel over mijn wangen. Maar voor de rest loopt de test best aardig. Vind ik.

Voor de eerste test vraagt Ubbens me mijn gewone wieleroutfit aan te trekken: fietsbroek, truitje van De Tijd, koershelm en schoenen voor klikpedalen. Ik mag op de fiets gaan zitten hoe ik dat normaal zou doen. Tijdens de test is het ook niet de bedoeling te fietsen. ‘Je moet je zo stil mogelijk houden om de speling op de metingen zo klein mogelijk te houden.’

Ubbens gaat naar de controlekamer. Op de grond wordt een scherm geprojecteerd waarop ik mezelf in zijaanzicht te zien krijg. Een gele lijn omringt mijn contouren. Dat is de houding die ik bij alle volgende metingen moet aannemen, om te kunnen vergelijken. Terwijl ik me zo stil mogelijk houd, start Ubbens de turbines. Onder een indrukwekkend lawaai - alsof even verderop een vliegtuig opstijgt - trekken de ventilatoren zich in gang. Twee minuten lang zuigen ze wind door de tunnel. Met 55 kilometer per uur, de snelheid die Campenaerts een uur moet aanhouden, wil hij zijn record halen.

De tranen lopen al snel over mijn wangen. Maar voor de rest loopt de test best aardig, vind ik. Ubbens lacht als ik het hem zeg. ‘In deze opstelling moet je 642 watt vermogen trappen om 55 kilometer per uur te halen. Dat kan, maar zelfs een toprenner houdt dat niet al te lang vol. Als je een uur 55 kilometer per uur wil halen, moeten we dus op zoek naar vermogenswinst. En veel.’

De metingen leren hoe dat kan. Op de contourtekening is te zien hoe mijn modale helm wel erg hard naar boven steekt om aerodynamisch te zijn. Ubbens geeft me daarom de Lazer Victor, een tijdrithelm. Ik ga in dezelfde positie zitten, en Ubbens trekt de ventilatoren weer in gang. Even later komt hij terug met goed nieuws. ‘Door van helm te wisselen hebben we 20 watt gewonnen.’

Drie maten te klein

Mijn outfit is aan de beurt. Ik mag dan denken mijn Tijdrijders-truitje strak zit, op de beelden is te zien hoe het licht flappert in de wind. ‘Erg nadelig voor de aerodynamica’, zegt Ubbens streng. Hij geeft me een zwart eendelig pak van het Limburgse bedrijf Bioracer. ‘Hijs je hierin en we gaan weer de tunnel in.’

Dat is gemakkelijk gezegd. De effectiviteit van zo’n speedsuit staat of valt met de strakheid: het minste overschot kan wind vangen. Als ik na wat trekken en sleuren in het pak zit, kijk ik Ubbens ongelovig aan: is dit niet wat overdreven? De ingenieur lacht terwijl hij me dichtritst. ‘Je hebt nog overschot. Dit pak moet aanvoelen alsof het drie maten te klein is.’

In de speedsuit zitten meerdere soorten stof, die op verschillende plekken anders met de luchtstroom omgaan. Op de schouders en bovenarmen is het pak licht geribbeld om de lucht beter rond mijn lijf te laten ‘kleven’. Dat de voorkant minder stof bevat dan de achterkant heeft ook een reden. ‘Zo word je als renner naar voren getrokken op je fiets, in een meer aerodynamische houding.’

Ubbens geeft me nog twee stukjes stof die op kousen lijken, en die ik over mijn schoenen moet trekken. Ze maken elke holte dicht, en zitten zo strak dat ze mijn kuit wat samendrukken. Elk klein beetje dat het frontaaloppervlak van een renner verkleint, is een meerwaarde.

Ik ga weer op de fiets zitten, binnen de gele contouren die ik voor me geprojecteerd zie, en laat de wind opnieuw om me heen razen. Even later komt Ubbens breed glimlachend van achter zijn computer. ‘Hoeveel denk je dat dit aan vermogen kost?’ Door van outfit te veranderen hebben we er 55 watt af gekregen.

‘Dan gaan we je nu alleen nog tot een echte tijdrijder kneden’, zegt Ubbens. Tot nog toe zat ik lekker comfortabel op mijn geleende fiets, nu is het de bedoeling dat ik me zo klein mogelijk maak en met een volledig gestrekte rug tegen de wind in ga. Ubbens schuift me naar voren op mijn zadel en draagt me op om een vlinderslag te doen voor ik met mijn armen de steunen in ga, ‘om je schouders beter te kunnen opvouwen’. Ik duw mijn rug omlaag en recht hem. Mijn nek probeer ik zo veel mogelijk in te trekken om de opening tussen helm en rug te verkleinen. Het is een houding waarvan ik blij ben dat ik ze maar twee minuten moet volhouden, terwijl de ventilatoren hun werk doen.

Opnieuw hebben we 40 watt gewonnen. Dat maakt opgeteld 115 watt vermogenswinst, met slechts enkele ingrepen. ‘Niet slecht’, denk ik trots. Maar dan komt de realitycheck. ‘We gaan even naar de klimaatkamer. Dan mag je eens echt fietsen’, glimlacht Ubbens.

Martelgang

De klimaatkamer blijkt een glazen kot waarin BikeValley specifieke weersomstandigheden kan nabootsen. Onder de noemer Cold2Gold wordt hier samen met externe partners onderzoek gedaan naar de volgende generatie marginal gains: manieren om het lichaam van topsporters efficiënter te koelen. Dat is in alle omstandigheden van belang, maar zeker op de Olympische Spelen van volgend jaar kan een geoptimaliseerde warmteafvoer het verschil maken.

‘In Tokio moeten prestaties worden geleverd in 32 graden of meer, en met een luchtvochtigheid van 70 à 80 procent’, zegt warmtespecialist Matthias Verstraelen. ‘Als een lichaam opwarmt, veranderen de hartfunctie en de zuurstofvoorziening naar de spieren. Wie erin slaagt zichzelf het best te koelen voor of tijdens een wedstrijd, heeft een competitief voordeel.’

Vandaag is de klimaatkamer afgesteld om mij te laten zweten. Ze simuleert de omstandigheden waarin Campenaerts straks in Mexico wellicht zal racen: 30 graden en zo’n 60 procent luchtvochtigheid. De fiets die er staat, is met een smartphone instelbaar, om het juiste vermogen te bepalen. ‘Nu mag je even voelen hoe het is om in de juiste positie en in die weersomstandigheden 55 kilometer per uur te halen. Trappen maar.’

Terwijl ik me oncomfortabel klein probeer te maken laten Ubbens en Verstraelen me nog rustig uit de startblokken schieten. Maar gaandeweg wordt opgebouwd naar de 527 watt die ik nodig heb om 55 kilometer per uur te houden. Vloekend hou ik het nog geen minuut vol, tot jolijt van mijn begeleiders. ‘Je ziet, met technologie en wetenschap alleen kom je er niet.’

Ook de 486 watt die Wiggins bij zijn record trapte, is onhaalbaar. Van Campenaerts, die extreem lenig op zijn fiets zit, wordt verwacht dat hij eerder richting 400 watt gaat, maar ook dat vermogen hou ik niet lang vol. Laat staan dat ik ooit een uur zo in de trappers kan gaan. Ik kan me plots iets voorstellen bij wat Wiggins zei, vlak nadat hij het uurrecord had verbroken: ‘Zo voelt het wellicht om een kind te baren. Een martelgang is het.’

Ubbens sust als ik zeg dat er blijkbaar geen groot talent aan mij verloren is gegaan. ‘Weinig mensen kunnen dit. Je moet niet alleen enorm veel kracht in je benen hebben, je moet ook kunnen trappen vanuit een moeilijke positie. Tegelijk moet je de hele tijd denken aan de lijn die je moet volgen op je piste. En je moet mentaal ijzersterk zijn. Na vijf minuten wil je al dat het gedaan is, maar dan heb je er nog 55 te gaan. Dit is misschien wel de ultieme sportprestatie.’