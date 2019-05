‘Operatie Omaha Beach' van Vincent Kompany

Het paars-witte icoon Vincent Kompany vergelijkt zijn terugkeer naar voetbalclub Anderlecht met de landing van de geallieerden in Normandië. Het toont hoe hij de sportieve en strategische controle over de club ambieert.

‘Het zal er stuiven.’ De entourage van Vincent Kompany laat duidelijk verstaan dat de ‘Captain’ orde op zaken wil stellen bij recordkampioen Anderlecht. Sneller dan verwacht keert hij na elf jaar en vier kampioenstitels bij de Engelse topclub Manchester City terug naar het vertrouwde nest.

Bij paars-wit wordt hij leider van de defensie én manager naar Engels model. Het betekent dat Kompany de sportieve lijnen zal uitzetten, incluis het transferbeleid. Naast zich krijgt hij een veldcoach, die de trainingen zal leiden, maar de boodschap uit de bestuurskamer is dat Kompany de eindbaas wordt.

Kompany’s terugkeer is een pr-stunt van formaat voor het sportief slabakkende Anderlecht.

Kompany’s terugkeer is een pr-stunt van formaat voor het sportief slabakkende Anderlecht. Zelf vindt hij het veel meer dan dat. Hij spreekt binnenskamers over zijn ‘Operatie Omaha Beach’, naar de invasie van de geallieerde troepen op de kust van Normandië, die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. Het toont zijn tomeloze ambitie, wat risico’s inhoudt voor de samenwerking met de al even dominante Marc Coucke. Die krijgt onder zich een man wiens status die van de eigenaar van de club overschaduwt.

Kompany wil zijn club de grandeur van weleer teruggeven. Hij spiegelt zich aan de visie van zijn laatste coach bij Man City, Pep Guardiola. Als discipel van wijlen Johan Cruyff is hij een van de moderne uithangborden van technisch hoogstaand, offensief voetbal. Ook Anderlecht hangt al zijn hele bestaan die school aan, maar daar restte de voorbije seizoenen nog weinig van.

Bovendien ging het van kwaad naar erger. In het eerste seizoen onder Coucke eindigt Anderlecht op een ongeziene zesde plek, waardoor de club volgend seizoen niet eens Europees voetbal speelt. Het dieptepunt dit jaar was de stilgelegde match tegen Standard na fangeweld, die achteraf werd omgezet in een nederlaag. De zwakke prestaties leidden tot een openlijke opstand, waarbij de fans Coucke met veel trammelant viseerden.

Paniekvoetbal

De constructie ‘speler-manager’ is niet veel meer in zwang in het moderne topvoetbal. De carte blanche voor Kompany ruikt naar paniekvoetbal. De eerste gesprekken tussen Coucke en Kompany dateren van november vorig jaar. De makelaar van Kompany, Jacques Liechtenstein, onderhoudt goede relaties met Coucke en sportief manager Michael Verschueren, zoon van de legendarische Anderlecht-manager Michel. Liechtenstein heeft ook banden met het ancien régime van Anderlecht, als ex-schoonzoon van Philippe Collin. Die laatste controleerde de club samen met zijn neef Roger Vanden Stock tot de verkoop aan Coucke.

De carte blanche voor Kompany ruikt naar paniekvoetbal.

De sportieve malaise gaf de doorslag. Bij Coucke groeide het besef dat een gamechanger nodig was om de fans te sussen. In de club was de verwachting dat hij met een grote transfer zou uitpakken, al durfde niemand te vermoeden dat Kompany haalbaar was. Coucke regelde de komst van Kompany zoals de overname van paars-wit: ‘en petit comité’, waarbij hooguit enkele vertrouwelingen op de hoogte waren om perslekken te vermijden. Van de financiële lijken die Coucke na zijn komst in de kasten aantrof tot het dispuut met de verkopende aandeelhouders: alles lag de voorbije maanden op straat. Behalve de surprise van de chef.

De timing van de ‘homecoming’ is strak geregisseerd. Kompany wordt aangekondigd op het moment dat Anderlecht volop bezig is met de verkoop van abonnementen en vippakketten en met nieuwe sponsordeals. De vrees dat het rampjaar zich zou vertalen in minder commerciële interesse en een tanende fanbasis - het aantal abonnees is de voorbije jaren tot onder 20.000 gezakt - leefde sterk. Daarom wilde de club absoluut nu uitpakken met de terugkeer van ‘Vince the Prince.’

Wederopbouw

10 miljoen Anderlecht Anderlecht boekte vorig jaar een operationeel verlies van 10 miljoen euro.

Sportief moet Kompany de renovatiewerken leiden, Coucke is al begonnen met de wederopbouw van de bedrijfsruïne. De commerciële inkomsten exclusief transfers groeiden het voorbije jaar met 5 miljoen euro naar 45 miljoen. Het aantal sponsors steeg van 12 naar 33. Volgens Anderlecht draait de club nu break-even zonder transferinkomsten, terwijl ze vorig jaar een operationeel verlies van 10 miljoen boekte. Het bloeden stelpen was de grote prioriteit.