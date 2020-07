Orange gaat Belgisch voetbal uitzenden

Drie kanalen met Belgisch voetbal zullen vanaf de start van het nieuwe seizoen in augustus te zien zijn via de platformen van telecombedrijf Orange.

De kleinste van drie telecomspelers in ons land, Orange, tekent als eerste een deal met sportzender Eleven Sports om het Belgisch voetbal te mogen uitzenden.

Nu de sport uit zijn coronaslaap ontwaakt, is het tv-rechtenlandschap in volle beweging. De nieuwe rechtenhouder Eleven Sports sloot, een dag nadat het in zee ging met het Spaans-Chinese mediabedrijf Mediapro om internationaal en rond het Belgisch voetbal samen te werken, een tv-deal met de kleinere telecomspeler Orange. Die koopt bij Eleven Sports - voor een onbekend bedrag - de drie geplande kanalen met Belgisch voetbal. Belangrijkste pakket zijn uiteraard de rechten op het eersteklassevoetbal.

Twee formules

Orange zal twee formules aanbieden. De love trio-klanten - tv, internet en mobiel - kunnen een abonnement nemen op een Belgisch voetbal-bundel. Zij kunnen ook verder kijken naar de huidige drie Eleven Sports-kanalen, die ook al in het pakket van concurrenten Proximus en Telenet zit. Op die kanalen is onder meer Spaans, Duits en Italiaans voetbal te zien, NBA-basket, NFL-American Football en de vechtsportcompetitie UFC. Een tweede formule is er voor de Love Duo-klanten, internet en mobiel. Zij kunnen maandpassen kopen om de matchen van het Belgisch voetbal te streamen.

Orange is de eerste telecomspeler in Belgiƫ die een deal sluit met Eleven Sports. Dat sportrechtenbedrijf/tv-zender van de Italiaan Andrea Radrizzani kocht dit jaar de rechten op het Belgisch voetbal voor de seizoenen 2020-2021 tot 2024-2025. De inkomsten voor de Belgische clubs lopen op van 95 miljoen euro komend seizoen tot 103 miljoen in het laatste contractjaar.

103 miljoen tv-rechten Eleven Sports betaalt tegen het seizoen 2024-2025 103 miljoen euro per jaar voor de Belgische voetbalrechten.

De vraag is nu wat Telenet en Proximus - Orange telt vooral klanten in Franstalig Belgiƫ - zullen doen. Zij bekvechten met het Belgisch voetbal over de afwikkeling van het afgelopen contract. De twee telecomspelers hopen tientallen miljoen euro te recupereren voor het deel van de competitie die door de coronacrisis geschrapt is. Maar de clubs weigeren het geld terug te storten. Bij Telenet is te horen dat de gesprekken met Eleven Sports gaande zijn. 'We kunnen daar niets meer over kwijt, ook niet over timing. We willen wel onze klanten zeker opnieuw Belgisch voetbal aanbieden.'

Ecosysteem