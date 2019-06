Organisator Antwerp Ten Miles lanceert stadslopen in Kenia

Het Belgische sporteventbedrijf Golazo wordt in Kenia actief met massaruns. Het bruggenhoofd word het managementkantoor voor Keniaanse topatleten dat Golazo er heeft.

Golazo, het sporteventbureau van de bekende sportondernemer Bob Verbeeck, lanceert in de grote Keniaanse steden de Athletics Kenya 10k Series. Voor die massaruns van 10 kilometer voor de recreatieve loper heeft het een samenwerking opgezet met de Keniaanse atletiekbond.

De nieuwe business is een opvallende demarche. Massasportevenementen zijn een typisch fenomeen voor goed ontwikkelde economieën met een grote middenklasse, de typische doelgroep met voldoende geld, vrije tijd en focus op de eigen gezondheid om aan grote sportevents deel te nemen. De Keniaanse economie groeit dan wel 6 procent per jaar, het Afrikaanse land blijft met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van 2.000 dollar per jaar arm. Het Belgische bbp - de beste graadmeter om de rijkdom van een land te meten - bedraagt ruim 46.000 dollar per inwoner.

Uitbreiding naar andere Afrikaanse groeilanden is niet uitgesloten. Maar het is nog wat vroeg. Gert Van Goolen Golazo

Golazo deed geen voorafgaand marktonderzoek. CEO Bob Verbeeck stelde bij recente bezoeken aan de hoofdstad Nairobi vast dat overal in het straatbeeld recreatieve lopers opduiken. Verbeeck heeft een zwak voor Afrika, waar hij elk vrij moment naartoe vliegt. Met Kenia heeft hij een speciale band omdat hij in zijn studietijd in de VS samen met Kenianen trainde. In 1984 nam hij deel aan de 1.500 meter op de Olympische Spelen in Los Angeles.

Verbeecks bedrijf is ervan overtuigd dat de nieuwe elite in Kenia, zeker in groeipolen als Nairobi en de havenstad Mombassa, voldoende perspectieven biedt om massaruns te organiseren. Gert Van Goolen van Golazo stelt dat uitbreiding naar andere Afrikaanse groeilanden niet uitgesloten is. ‘Maar het is nog wat vroeg.’ Rwanda en Ethiopië hebben ook behoorlijk hoge groeicijfers, maar Kenia heeft het voordeel van een vrij diverse economie. Het toerisme heeft het wel lastig door de gewelddadige dreiging van moslimextremisten in buurland Somalië.

Stanley Waithaka

Golazo staat in voor de ontwikkeling, de organisatie en de marketing van de events en heeft daarvoor al een belangrijk bruggenhoofd in Kenia: een managementkantoor voor Keniaanse toplopers. Bij Golazo Kenia liggen onder meer het supertalent op de 10 kilometer Stanley Waithaka, oud-wereldkampioen veldlopen Japheth Korir, Alice Aprot (10 km), veldloopster Eva Cherono en steeple-loopster Purity Kirui onder contract. De bekendste Keniaanse Golazo-atleten in het verleden waren huidig 10 km-wereldrecordhouder Leonard Komon en Paul Koech, brons op de steeple op de Olympische Spelen in Athene. Vanuit Golazo Kenia wordt voor de massaruns een samenwerking opgezet met lokale partners.

Kenia is voor Golazo de enige activiteit buiten Europa. In Europa is het actief in twaalf steden in zeven landen, met focus op de buurlanden. Het organiseert een 1.000-tal events voor 1,2 miljoen sporters. Daarnaast is het actief in profsport, online sportmarketing en conditietests voor sporters. Verbeeck heeft ook een joint venture met de ondernemer Wouter Vandenhaute voor de organisatie van wielertochten.