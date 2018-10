Oud-minister van Justitie Wathelet moet voetbalmakelaars ketenen

De gewezen Waalse toppoliticus krijgt de leiding over een trio van experts dat nieuwe regels moet opstellen om de macht van makelaars aan banden te leggen.

Dat heeft Marc Coucke, voorzitter van de Pro League, bekend gemaakt naar aanleiding van de commotie over witwassen, corruptie en matchfixing in het voetbal. Zes makelaars zijn intussen opgepakt in een groot gerechtelijk offensief tegen fiscale fraude in het topvoetbal. De regelgeving rond makelaars is het domein van de Pro League. 'Er is mogelijk schade aan het Belgisch voetbal en de clubs. De Pro League heeft beslist zich burgerlijke partij te stellen bij het gerecht', stelt Coucke. 'Maar het gaat niet alleen om illegale zaken. Er gebeurt ook veel via legale weg die niet goed is voor het voetbal.'

Marc Coucke en Pro League-CEO Pierre François trekken meteen ook een zwaargewicht aan om schoon schip te maken. 'Er vloeit teveel geld weg uit het voetbal. Daar gaan wij aan werken', aldus Coucke. Hij vond in oud-minister van Justitie Melchior Wathelet sr. de geknipte man om de klus te klaren. Wathelet is tot eind deze maand advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, het hoogste Eurpopese rechtscollege. 'Wathelet is iemand met bakken ervaring in fiscale wetgeving en zetelde ook twee jaar in de licentiecommissie.' Die commissie oordeelt of clubs voldoen aan de voorwaarden voor profvoetbal en daarvoor een licentie te krijgen.

Wathelet leidt een team van drie experts. Nummer twee wordt Pierre François van de Pro League. Wathelet en François gaan zelf op zoek naar een derde expert. Enige voorwaarde is dat die Nederlandstalig is. Coucke wil snel schakelen. Wathelet en Co. moeten tegen de volgende raad van bestuur van de Pro League met aanbevelingen komen.

Op tafel liggen onder meer de invoering van maximumpercentages op commissies bij transfers. De voorbije dagen raakte bekend dat makelaars als Didier Frenay en Christophe Henrotay sommen tussen 3 en 6 miljoen euro zouden hebben opgestreken, tot wel 30 procent van het totale transferbedrag. Coucke denkt ook aan de oprichting van een 'clearing house', die moet controleren of alles bij een transfer wel koosjer verlopen is.

Marc Coucke heeft het over een drietrapsraket. Eerst moet er een akkoord komen tussen de 24 profclubs over een reglementair kader voor makelaars. Met een stok om te slaan als iets niet pluis blijkt. Daarna wordt gedacht om de reglementering ook op te nemen in de licentievoorwaarden. Dat moet tot slot uitmonden in wetgeving. 'In het verleden lagen al voorstellen in die zin op tafel, maar die zijn altijd dode letter gebleven. We hebben in onze contacten met politici het gevoel dat er nu wel een momentum voor is', besluit Coucke.

'We zullen door de nieuwe regels al eens een transfer missen omdat een makelaar België niet meer interessant zal vinden. Want dit is geen puur Belgisch probleem. Maar wie zich eerst aanpast, zal in de toekomst ook het sterkst staan', luidt het nog.