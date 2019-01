Overheid gaat met Pro League vechten tegen matchfixing

De overheid gaat een samenwerkingsprotocol sluiten met de Pro League tegen de problemen met weddenschappen in het voetbal, zoals matchfixing. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens.

Het protocol met de Pro League kan als blauwdruk dienen voor andere sportbonden, zoals in het tennis en het hockey.

Minister Geens wil het protocol met de Pro League gebruiken als een blauwdruk voor andere sporten. ‘Hoewel voetbal nog steeds de belangrijkste sporttak vormt waarop weddenschappen worden aangenomen, lijkt een gelijkaardig protocol met andere sportbonden ook meer dan wenselijk. In de eerste plaats denk ik aan tennis, waarop het aantal weddenschappen, vooral liveweddenschappen, bijna het niveau van het voetbal bereikt. Maar ik denk evenzeer aan het hockey, dat een groeiend succes kent.’

Gemiste kans

Geens heeft zelf aangedrongen op het weddenschappenprotocol met de Pro League, gesterkt door de recente onthullingen rond matchfixing in het topvoetbal . Want eerdere pogingen om zo’n overeenkomst te sluiten zijn de voorbije jaren telkens mislukt.

Geens: ‘De Kansspelcommissie poogt al lang akkoorden te sluiten, zowel met de Koninklijke Belgische Voetbalbond als met de Pro League. Een eerste poging in 2013 had geen succes. Een poging in 2016 evenmin. Maar de Kansspelcommissie en de Pro League hebben mij kennis gegeven van hun vernieuwd voornemen tot het sluiten van een samenwerkingsprotocol, dat begin 2019 moet worden geconcretiseerd.’